Flüchtlinge : Stadt Übach-Palenberg sucht dringend geeigneten Wohnraum

Wo gibt es in Übach-Palenberg leere Häuser und Wohnungen, die angemietet werden können? (Symbolbild) Foto: Ralf Hirschberger

Übach-Palenberg Weiterhin kommen Flüchtlinge nach Übach-Palenberg, doch es ist nicht leicht, geeigneten Wohnraum zu finden. Die Stadt wendet sich daher an die Bevölkerung.

18 Plätze sind in den städtischen Flüchtlingsunterkünften Übach-Palenbergs noch frei. Die können allerdings schnell belegt sein, denn pro Woche können der Stadt bis zu zwanzig Flüchtlinge zugewiesen werden. Die Verwaltung ist daher weiterhin auf der Suche nach freien Wohnungen oder Häusern zur Anmietung.

Sie appelliert an die Bürger, sich beim Fachbereich Soziale Angelegenheiten zu melden, wenn man passenden Wohnraum zur Verfügung hat, telefonisch unter 02451/9795025 oder per Mail an p.busch@uebach-palenberg.de.