Einbruchsversuch in Übach-Palenberg : Sprengstoff in Bank sichergestellt und zerstört

Spuren gesichert: Polizeibeamte am Montagvormittag vor der Filiale der Kreissparkasse in Marienberg. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Update Übach-Palenberg Mit einem Knall endete am Montag der Versuch unbekannter Krimineller, in die Räume der Sparkassen-Filiale in Marienberg zu gelangen. Sie scheiterten an einer Sicherheitsvorrichtung – und hinterließen Sprengstoff.

Gegen 3.20 Uhr am frühen Montagmorgen haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu den Räumen der Sparkassen-Filiale auf der Marienstraße im Übach-Palenberger Stadtteil Marienberg verschafft. Das teilte die Polizei auf Nachfrage mit, die davon ausgeht, dass die Täter einen Geldautomaten sprengen wollten.

Jedoch löste eine Nebelanlage aus, die den Tätern jegliche Sicht nahm. Diese flüchteten daraufhin, ohne Beute gemacht zu haben. So ein Sicherheitsmechanismus verhinderte bereits vor einer Woche eine Geldautomatensprengung in Wegberg.

„Es geht bei Maßnahmen wie diesen um Abschreckung“, sagt Thomas Aymans, Pressesprecher der Kreissparkasse. „Wir wollen von vornherein einen Angriff verhindern.“ Dafür erfolge eine Risikoanalyse für jede Filiale der Bank, um entsprechende Maßnahmen zu treffen. Dazu gehören auch Schließzeiten der Foyers, Reduzierung der Bargeldbestände und die Installation von Farbpatronen, die das Geld bei einer Sprengung unbrauchbar machen sollen.

Dass die Unbekannten tatsächlich eine Sprengung im Sinn hatten, bestätigte auch ein Fund vor Ort. Die Polizei fand eine verdächtige Substanz, die kontrolliert und gesichert wurde. „Es wurden Sprengstoffexperten hinzugezogen“, erklärte Polizeipressesprecherin Angela Jansen auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Experten überprüften das Material anschließend am frühen Vormittag auf einem naheliegenden Sportplatz. Es handelte sich tatsächlich im Sprengstoff. Er wurde gegen 9.30 Uhr durch kontrollierte Sprengung zerstört. Der Sportplatz wurde für diesen Zeitraum gesperrt.

