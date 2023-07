Kritik an der Bebauung : „Das Baugebiet Marienhöhe war ein Fehler!“

Übach-Palenberg Der Fraktionsvorsitzende der SPD hält die Bebauung an der ehemaligen Kiesgrube in Marienberg für falsch. Dabei hat die SPD einst selbst dafür gestimmt. Wie passt das zusammen?

Es liegt im Westen von Marienberg, direkt am Ortsausgang Richtung Scherpenseel, in unmittelbarer Nähe zur renaturierten Kiesgrube: das Baugebiet Marienhöhe. Der Bau dieses Viertels war sehr umstritten. Viele Bürger lehnten ihn ab. Es wurde eine Bürgerinitiative gegründet und rund 2000 Unterschriften gesammelt. Als Grund brachte man vor allem den Naturschutz vor. Inzwischen stehen die 18 Häuser auf dem Areal längst.

Heute bereue er, dass er damals zugestimmt hat, sagt Pickartz. „Es war eine Abwägung: Was kann man der Natur zumuten, um gleichzeitig den Wohnraum zu bekommen, den wir brauchen“, erklärt er. Was er sich eigentlich vorgestellt hätte, wäre für ihn vertretbar gewesen: Er wollte, dass das bereits seit Jahrzehnten bestehende Viertel Am Marienhof nochmal in dem Neubaugebiet gespiegelt wird. So hätte man die Bestandslinie der Bebauung nur erweitert. Dass das Baugebiet letztlich viel größer wurde, sei nicht in seinem Sinne gewesen. Auch wollte er, dass das Viertel ökologischer gestaltet wird, als es jetzt der Fall ist – ihm schwebten Reihenhäuser vor mit Hecken und Grünzügen, mit weniger versiegelter Fläche und einer ökologischen Durchlässigkeit, sodass Tiere, die sich hineinverirren, auch wieder hinausfinden.