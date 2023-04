Maßnahmen in Frelenberg : SPD-Antrag will Raser auf der Heinsberger Straße ausbremsen

Trotz des Nadelöhrs am Ortseingang in Frelenberg Richtung Geilenkirchen fahren laut SPD viele Autos mit zu hoher Geschwindigkeit durch. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Übach-Palenberg An der Heinsberger Straße in Frelenberg wird laut Übach-Palenberger SPD zu schnell gefahren. Die Fraktion will nun, dass Autofahrer durch mehrere Einengungen der Fahrbahn zu langsamerem Fahren gezwungen werden.

Die Verkehrssituation in der Heinsberger Straße am Ortseingang in Frelenberg ist dramatisch – so sieht es zumindest die Übach-Palenberger SPD. Darum hat sie jetzt beantragt zu prüfen, ob die Lage durch bauliche Maßnahmen verbessert werden kann, so dass die Autofahrer zu langsamerem Fahren gezwungen werden.

Aus Gesprächen mit Anwohnern sei deutlich geworden, dass viele Autos die zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h überschreiten, wenn sie an der Stelle von Geilenkirchen nach Frelenberg hineinfahren. Zwar gibt es bei dem Ortseingang bereits eine Verengung der Fahrbahn. „Doch das reicht nicht“, sagt Alf-Ingo Pickartz, Fraktionsvorsitzender der SPD. „Die Autos fahren extrem schnell durch das Nadelöhr durch.“

Dass viele Fahrer zu schnell sind, könnte auch daran liegen, dass man nicht den Eindruck habe, innerstädtisch unterwegs zu sein, vermutet Pickartz. Denn nur eine Seite ist mit Häusern bebaut, auf der anderen sind Felder, wodurch mancher Autofahrer sich möglicherweise noch auf einer Landstraße wähnt.

„Nach unserer Auffassung kann die Situation an der Heinsberger Straße auch nicht nur über eine Veränderung des Ortseingangs nachhaltig verbessert werden, sondern es bedarf mehrerer Maßnahmen auf dem gesamten Teilstück“, heißt es in dem Antrag: „So könnten Einengungen an mehreren Stellen die Fahrbahn sowohl optisch verkleinern als auch bei Begegnungsverkehr die Verkehrsteilnehmer zwingen abzubremsen. Auch Busse, die auf der Fahrbahn halten, könnten diesen Effekt erzielen.“ Dabei will die SPD keine umfangreichen baulichen Maßnahmen, sondern schlägt provisorische Lösungen wie Kübel oder Betonringe vor, mit denen man den Nutzen testen könne.

Denn die überschrittenen Geschwindigkeiten seien nicht nur ein Problem an der Heinsberger Straße. „In der Schley in Marienberg gibt es die gleiche Situation. Es ist ein grundsätzliches Problem bei Ortseinfahrten in Übach-Palenberg“, sagt Pickartz. Wenn sich die Maßnahmen an der Heinsberger Straße als sinnvoll erweisen sollten und die Verkehrssituation verbessern, wolle man sie auch bei den anderen Stellen umsetzen.