Kostenpflichtiger Inhalt: Neuer Standort im Ausland : Seppelfricke schließt Lager in Übach-Palenberg

Seppelfricke schließt zum Ende des Jahres sein Lager in Übach-Palenberg. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

Übach-Palenberg Zum Jahresende verlieren die 15 Mitarbeiter in einem Lager der Seppelfricke Vertriebs und Produktions GmbH in Übach-Palenberg ihren Job. Das Unternehmen schließt alle Einzelstandorte in Deutschland und verlagert sie in ein neues Warenverteilzentrum in Zeewolde.