Kein Kennzeichen, keine Versicherung, kein Schlüssel : Rollerfahrer stürzt auf der Flucht vor der Bundespolizei

Bundespolizisten stoppen in Übach-Palenberg einen Rollerfahrer, der sein Fahrzeug frisiert hat. Foto: dpa/Boris Roessler

Übach-Palenberg Bundespolizisten haben versucht, zwei Rollerfahrer, die in Übach-Palenberg ohne Kennzeichen unterwegs waren, zu stoppen. Dem einen gelingt die Flucht, der andere stürzt. Bei der Kontrolle stellen die Polizisten fest, dass er noch nicht einmal einen Schlüssel für den Roller hat.

Dass mit den beiden Rollern etwas nicht stimmt, fiel der Streifenbesatzung der Bundespolizei Aachen, die am Mittwoch gegen 20 Uhr auf der Roermonder Straße in Übach-Palenberg unterwegs war, direkt auf: Beide Fahrzeuge hatten kein Kennzeichen. An einer Ampel gelang einem Rollerfahrer die Flucht. Der Fluchtversuch des zweiten Fahrers nebst Beifahrerin endete jedoch schnell nach einem Sturz auf dem Asphalt.