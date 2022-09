Schwerlasttransport zum MEG-Werk : Riesige Speziallieferung nach Übach-Palenberg

Mit speziellen Transportfahrzeugen werden insgesamt 20 Silos ins MEG-Werk in Übach-Palenberg gebracht. Foto: Schwarz Produktion/Sebastian Wussow

Übach-Palenberg Mehrmals rollten im September nachts Schwerlasttransporter durch die Stadt. Fast 30 Meter lange Silos wurden durch die Straßen manövriert. Die spektakulären Lieferungen gingen ans MEG-Werk in der Boschstraße.

Es sind aufwändige und schwierige Lieferungen, die das MEG-Werk in Übach-Palenberg zurzeit erwartet. 20 riesige Silos werden in spektakulären Schwertransporten auf das Gelände an der Boschstraße gebracht. Die neuen Silos sind ein Teil der Vergrößerung des Kunststoff- und Recyclingwerks, die im April mit dem Spatenstich für die Werkerweiterung ihren Anfang nahm.

In dem Übach-Palenberger Werk der MEG werden PET-Flaschen recycelt. Das Unternehmen gehört zur Schwarz Gruppe, die unter anderem auch Lidl und Kaufland besitzt. Der Konzern hat mittlerweile einen eigenen Wertstoffkreislauf. Seit Juni 2021 bestehen laut Aussage des Unternehmens alle PET-Einwegpfandflaschen der Lidl- und Kaufland-Eigenmarken in Deutschland zu 100 Prozent aus recyceltem Plastik, abgesehen vom Deckel und vom Etikett. 22.000 Tonnen Recyclingmaterial werden in Übach-Palenberg jährlich bearbeitet, etwa eine Milliarde neuer Flaschen entstehen dort – bisher. Mit den neuen Silos soll die jährliche Kapazität des Werks um 50 Prozent gesteigert werden.

Die Anlieferung der Silos ist keine einfache Sache. Denn sie werden nicht etwa in Einzelteilen nach Übach-Palenberg gebracht und vor Ort zusammengebaut, sondern in ganzen Stücken angeliefert. Ein Silo ist immerhin 27,5 Meter hoch. Jeder Lastzug, der die Silos transportiert, misst nach Angaben des Unternehmens 50 Meter. Die Transporte finden nachts statt und müssen bis 6 Uhr abgeschlossen sein, da dann das öffentliche Straßennetz geräumt sein muss. Die Fahrten, die von einer niederländische Spezialfirma durchgeführt werden, starten im Emsland. In den frühen Morgenstunden kommen sie dann in Übach-Palenberg an.

Foto: Schwarz Produktion/Sebastian Wussow 12 Bilder Spektakuläre Lieferung nach Übach-Palenberg

Die Route für die Fahrt muss dabei gut ausgewählt sein. Denn jede Kurve, jeder Kreisverkehr und jede Brücke stellt eine Herausforderung dar. Der längste Weg der Strecke führt über Autobahnen. Die Transportfahrzeuge kommen über die A4 und verlassen sie bei der Abfahrt Eschweiler West. Die letzten Kilometer legen sie über Landstraßen zurück. Kurven und Kreuzungen lassen sich hier nicht vermeiden. Die speziellen Transportfahrzeuge sind mit einer Allradlenkung ausgestattet, sodass sie auch auf engstem Raum manövrieren können. Sie haben zwei Lenkachsen. „Die vordere lenkt der Lkw-Fahrer, die hintere wird aus dem Begleitfahrzeug per Fernbedienung gelenkt“, erklärt ein Pressesprecher der Schwarz Produktion.

An insgesamt sieben Terminen werden die 20 Silos stückweise ins Übach-Palenberger Werk transportiert. Am Donnerstag (29. September) ist die sechste Lieferung durchgeführt worden, eine weitere steht also aus. Probleme hat es laut Schwarz Produktion bislang nicht gegeben. Alles sei wie erwartet verlaufen.

Doch sind die Silos im Werk angekommen, ist die Arbeit noch lange nicht zu Ende: Denn die fast 30 Meter hohen Silos müssen noch aufgestellt werden. Mit einem Hauptkran und einem Nachführkran werden sie aufgerichtet. Dann werden sie auf einen Siloring gesetzt und angeschraubt. „Das ist eine Filigranarbeit, da die Führungsstifte in die Bohrungen greifen müssen“, erklärt ein Unternehmenssprecher. Knapp zwei Stunden dauert diese Arbeit pro Silo.

Mit einem Hauptkran und einem Nachführkran werden die Silos im MEG-Werk aufgerichtet. Foto: Schwarz Produktion/Sebastian Wussow

Doch wofür werden die Silos überhaupt gebraucht? Dafür lohnt ein Blick auf den Wertstoffkreislauf und auf die Prozesse im MEG-Werk: Nachdem der Kunde eine PET-Flasche bei Lidl in den Pfandautomaten geworfen hat, werden die Flaschen zusammengepresst und in die Werke der MEG geliefert, etwa nach Übach-Palenberg. Dort werden sie gemahlen. Dieses Mahlgut wird in den Silos zwischengelagert. 80 Tonnen Mahlgut passen in ein Silo. Danach werden die zerkleinerten Flaschen gewaschen, geschmolzen und zu einem so genannten Regranulat verarbeitet. Aus diesem Regranulat werden kleine Flaschenrohlinge hergestellt, einige Zentimeter groß, in denen das Gewinde aber schon eingearbeitet ist.

Diese Rohlinge werden später zu den großen PET-Flaschen aufgeblasen. Alle sechs Minuten wird bislang eine Tonne Recyclingmaterial im Übach-Palenberger Werk bearbeitet. Nach der Werkerweiterung sogar noch mehr. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Diese kleinen Rohlinge werden dann in die Abfüllwerke gebracht, in denen sie erhitzt, aufgeblasen und befüllt werden. Aus einem 13 Zentimeter großen Rohling entsteht so eine 1,5-Liter-Flasche. Dieses System spart viel Energie und Kosten bei dem Transport, da so auf einen Lkw viel mehr Flaschen passen, als wenn er die großen 1,5-Liter-Flaschen liefern müsste.