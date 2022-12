Dreistelliger Betrag : Rentner gibt gefundenes Bargeld bei der Polizei ab

Übach-Palenberg Ein 71-jähriger Rentner hat einen dreistelligen Geldbetrag, den er auf der Straße gefunden hat, nicht für sich selbst behalten, sondern der Polizei übergeben.

Ein 71-jähriger Rentner aus Übach-Palenberg ist nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag auf die Wache in Geilenkirchen gekommen und habe einen dreistelligen Bargeldbetrag bei den Beamten abgegeben.

Das Geld hat der Senior auf dem Gehweg an der Heerlener Straße in Scherpenseel gefunden. Die Polizisten dankten dem Mann für seine Ehrlichkeit und nahmen das Geld in Verwahrung. Jetzt werde ermittelt, wie das Geld auf dem Gehweg landete und wem es gehört.