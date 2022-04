Ins Auto gezerrt : Polizei sucht Zeugen nach Übergriff auf Übach-Palenbergerin

Es werden Zeugen gesucht, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten. Foto: dpa/Fabian Strauch

Übach-Palenberg Eine Frau meldet der Polizei den gewaltsamen Übergriff eines fremden Mannes, der sie in sein Auto gezerrt und geschlagen habe. Nun werden Zeugen gesucht.

Die 43-jährige Frau aus Übach-Palenberg meldete den Vorfall am Freitag der Polizei. Sie schilderte, gegen 23.15 Uhr im Bereich Carl-Benz-Straße/David-Heinemann-Straße von einem unbekannten Mann in ein Fahrzeug gezerrt worden zu sein. Im Fahrzeuginneren habe der Unbekannte sie mit der Hand gegen das Ohr und die Hüfte geschlagen. Nach wenigen Metern Fahrt, so die 43-Jährige, habe der Mann sie wieder aus dem Auto gestoßen.