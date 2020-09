Kostenpflichtiger Inhalt: Spannender Endspurt : Oliver Walther gewinnt knapp

Christdemokrat Oliver Walther (rechts) ist der neue Bürgermeister von Übach-Palenberg. Alf-Ingo Pickartz (SPD) unterlag ihm nur knapp. Foto: Dettmar Fischer

Übach-Palenberg Das Amt des Bürgermeisters bleibt in Übach-Palenberg in der Hand der CDU. Oliver Walther will mehr Bürgernähe schaffen.