Herzhaftes und Süßes : Neuer Backshop „Turkish Taste“ in Palenberg eröffnet

Murat Kartal, Inhaber des Backshops "Turkish Taste" in Palenberg, bietet Herzhaftes an und auch Süßes, wie hier eine Platte Baklava. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Übach-Palenberg Zwei Wochen nach der Eröffnung der Backmanufaktur „Turkish Taste“ in Palenberg fällt das erste Fazit positiv aus: Das Angebot wird sehr gut angenommen. Der Inhaber hat große Pläne für die Zukunft – nicht nur die seines Shops, sondern ganz Palenbergs.

Dass es so gut läuft, darüber war auch Murat Kartal überrascht. Wenn er sein neues Geschäft an der Aachener Straße nach der Mittagspause wieder öffnet, stehen die Menschen oft schon Schlange, erzählt er. Manche Kunden fragen ihn, aus welcher großen Stadt die Kette seines modernen Backshops denn stamme. Doch Kartals Geschäft gehört zu keiner Kette. Und es stammt aus Palenberg.

Vor zweieinhalb Wochen hat er seine Backmanufaktur „Turkish Taste“ eröffnet. Dort bietet er Brot und Brötchen an, aber auch Snacks wie Sandwiches. Besonderheit des neuen Backshops sind die türkischen Spezialitäten. So gibt es Herzhaftes wie Lahmacun, nach Wahl vegetarisch oder mit Fleisch. „Veganes bieten wir noch nicht an, aber das soll noch kommen“, sagt Kartal.

Auch für den süßen Geschmack hat „Turkish Taste“ reichlich zu bieten, etwa Baklava, eine Blätterteigpastete mit türkischen Pistazien, oder Halka, einen frittierten Griesring, der mit Zucker übergossen ist und dann mit Früchten wie Kiwi oder Erdbeeren geschmückt wird. Auch klassische Torten sind in der Auslage zu sehen. Für besondere Anlässe wie einen Geburtstag können Kunden sie bei ihm bestellen.

Kunden anlocken soll im „Turkish Taste“ die Probeecke. Dort wird Kartal immer wieder neue Teigwaren auslegen. „In der Probeecke kann jeder die Produkte probieren und mir Feedback geben, ob ich sie dauerhaft in mein Sortiment aufnehmen soll“, erklärt der 27-Jährige. Dabei könne man sich immer wieder überraschen lassen, was als nächstes dort zu finden ist.

Seit 24 Jahren lebt Murat Kartal in Übach-Palenberg. Anfangs sah es noch nach einer Fußballkarriere aus, doch eine Verletzung kam ihm in die Quere, sodass er eine Ausbildung zum Kaufmännischen Assistenten machte und anschließend Betriebswirtschaftslehre in Aachen studierte. Da Kartal nebenher auch Hobby-Friseur ist, machte er vor wenigen Jahren einen Friseursalon in Palenberg auf. Die Meisterprüfung will er in absehbarer Zeit bestehen.

Murat Kartal ist jemand, der gern langfristig denkt. „Ich bin Realist, aber ich bin auch Optimist“, sagt der 27-Jährige. Das muss man wohl auch sein, um in Palenberg ein Geschäft zu eröffnen. Auch wenn momentan viele Projekte zur Wiederbelebung des Stadtteils laufen, herrscht hier immer noch viel Leerstand und nicht allzu viel Laufkundschaft.

Er hätte mit seinem Geschäftskonzept auch in eine belebtere Stadt gehen können – nach Baesweiler, Geilenkirchen oder Aachen. Doch er hat sich bewusst für Palenberg entschieden: „Ich glaube an diese Stadt. Sie war in der Vergangenheit sehr erfolgreich und kann auch wieder so werden.“ Murat Kartal sieht goldene Zeiten auf Palenberg zukommen: „Ich bin sicher, in fünf Jahren kommen Leute aus 100 Kilometern Entfernung nach Palenberg, weil es hier Dinge gibt, die es sonst nirgends gibt“, wagt er eine Prognose.

Die Backmanufaktur "Turkish Taste" hat an der Aachener Straße in Palenberg eröffnet. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Im Moment gibt es zwei Stehtische im „Turkish Taste“, an denen man Snacks oder Getränke zu sich nehmen kann. Doch Kartal hat viel vor mit seinem Laden: In Zukunft möchte er das Geschäft in Richtung eines Restaurants entwickeln. Ende des Jahres soll sein Backshop erweitert werden, wenn alles gut läuft. Dann würde er zusätzlich in die Nachbarräume einziehen und dort eine Gastronomie einrichten mit Frühstücks- oder Mittagsbuffet.