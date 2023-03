Sprengversuch in Übach-Palenberg : Nebelanlage schlägt Bankeinbrecher in die Flucht

In die Bankfiliale (unten links) auf der Marienstraße wurde eingebrochen (Archivbild).

Übach-Palenberg In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in die Räume der Sparkassen-Filiale in Marienberg gelangt, vermutlich mit dem Ziel einer Automatensprengung. Ein besonderer Sicherheitsmechanismus schlug sie jedoch in die Flucht.

Gegen 3.20 Uhr am frühen Montagmorgen haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu den Räumen der Sparkassen-Filiale auf der Marienstraße im Übach-Palenberger Stadtteil Marienberg verschafft. Das teilt die Polizei auf Nachfrage mit, die davon ausgeht, dass die Täter einen Geldautomaten sprengen wollten.

Jedoch löste eine Nebelanlage aus, die den Tätern jegliche Sicht nahm. Diese flüchteten daraufhin, ohne Beute gemacht zu haben. Der Sicherheitsmechanismus verhinderte bereits vor einer Woche eine Geldautomatensprengung in Wegberg.

„Es geht bei Maßnahmen wie diesen um Abschreckung“, sagt Thomas Aymans, Pressesprecher der Kreissparkasse. „Wir wollen von vornherein einen Angriff verhindern.“ Dafür erfolge eine Risikoanalyse für jede Filiale der Bank, um entsprechende Maßnahmen zu treffen. Dazu gehören auch Schließzeiten der Foyers, Reduzierung der Bargeldbestände und die Installation von Farbpatronen, die das Geld bei einer Sprengung unbrauchbar machen sollen.

(cheb)