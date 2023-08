Zeugen gesucht : Minderjährige auf offener Straße sexuell belästigt

Übach-Palenberg Drei minderjährige Mädchen wehren die übergriffigen Berührungen eines 40-jährigen Mannes auf dem Übacher Rathausplatz ab. Doch er verfolgt sie bis zu einer nahegelegenen Eisdiele und wartet dort auf eine erneute Gelegenheit. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein ca. 40-jähriger Mann hat am Sonntag, dem 06. August, drei minderjährige Mädchen aus Übach-Palenberg nahe dem Rathausplatz sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilte, verwickelte der Unbekannte die Mädchen zunächst in ein Gespräch und versuchte dabei, eines der Mädchen erst an der Hüfte zu berühren und nach ihrem Ausweichen an der Schulter zu fassen. Die Gruppe zog sich daraufhin in eine nahegelegene Eisdiele zurück und bemerkte beim späteren Verlassen des Geschäftes, dass der Mann auf sie wartete. Der Täter fasste eines der Mädchen an Hüfte, Gesäß und Oberkörper an und berührte ein zweites Mädchen am Gesäß. Als die Minderjährigen sich daraufhin von ihm entfernten, zeigte er ihnen den Mittelfinger und fuhr auf einem schwarzen oder grünen Herrenrad in Richtung Quäkergracht davon. Der Übergriff ereignete sich gegen 16.20 Uhr.