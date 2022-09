Einsatz in Scherpenseel : Mann stirbt nach Wohnungsbrand

Einsatz in Scherpenseel

Das Feuer ist in der Nacht gegen 0.20 Uhr ausgebrochen (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Übach-Palenberg Nach einem Wohnungsbrand in einem Haus im Übach-Palenberger Ortsteil Scherpenseel ist ein Mann gestorben. Die Brandursache ist unklar.

Am frühen Freitagmorgen wurden Anwohner der Heerlener Straße gegen 0.20 Uhr durch Geräusche auf den Brand des Wohn- und Geschäftshauses aufmerksam. „Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Wohnung eines Ehepaars in Brand“, teilt die Kreispolizeibehörde Heinsberg mit.

Die 63-jährige Ehefrau konnte von Ersthelfern mit einer Leiter über einen Balkon aus der brennenden Wohnung gebracht werden. Sie erlitt durch das Feuer lebensgefährliche Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 68 Jahre alte Ehemann, der ebenfalls mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, verstarb dort im Laufe der Nacht an seinen schweren Verletzungen.