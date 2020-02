Polizei sucht Zeugen : Mann schlägt und tritt Senior mehrmals ins Gesicht

Übach-Palenberg Mit mehreren Schlägen und Tritten ins Gesicht hat ein unbekannter Mann am Mittwoch in Übach-Palenberg einen 83-Jährigen attackiert. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Der Senior habe gegen 18.15 Uhr sein Auto in seiner Garage an der Heckstraße geparkt und beim Verlassen einen Mann bemerkt, der an den Briefkästen des Nachbarhauses gerüttelt habe, teilte die Polizei mit.