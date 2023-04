Neubaugebiet : Lärmschutzwand in Marienberg bleibt vielen weiter zu grau

Lärmschutzwand in Marienberg bleibt vielen weiter zu grau

Erfreut sind Anwohner und Politiker weiterhin nicht über die Mauer in Marienberg. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Übach-Palenberg Seit mehr als einem Jahr steht die Lärmschutzmauer in Marienberg. Anwohner und Politiker sind weiterhin nicht glücklich darüber. Sie erwarten noch etwas Grün statt Grau.

So richtig gewöhnt haben sich viele Marienberger Bürger noch nicht an die Lärmschutzwand, die am Ortsausgang Richtung Scherpenseel die L225 vom Neubaugebiet trennt. Anwohner finden sie „grottenhässlich“, sprechen von einer „Knastmauer“ oder der „Neuen Berliner Mauer von Marienberg“.