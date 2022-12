Spender mit Tampons und Binden : Kostenlose Menstruationsartikel an weiterführenden Schulen

In den weiterführenden Schulen Übach-Palenbergs hängen nun Spender mit Tampons und Binden, die sich Schülerinnen kostenlos nehmen können, so wie hier im Gymnasium. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Kreis Heinsberg In den Übach-Palenberger Schulen gibt es jetzt in den Toilettenräumen Spender mit Tampons und Binden. Auch der Kreis setzt das an seinen Schulen gerade um.