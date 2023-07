Kurzfristige Schließung : „Katastrophe“! Warum muss das Ü-Bad schließen?

Das Ü-Bad muss bis auf Weiteres schließen. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Übach-Palenberg Ausgerechnet in den Sommerferien bei heißem Wetter muss das Ü-Bad schließen. Politiker beschreiben das als „Katastrophe“ und „Worst-Case-Szenario“ – und kritisieren das Management der Stadtverwaltung.

Es sind eigentlich die besten Tage für einen Freibadbesuch. Aus Sicht eines Freibads gehören heiße Tage in den Sommerferien zu den ertragreichsten des Jahres. Aus Sicht der Bürger sind Sommertage bei 30 Grad oder mehr der beste Zeitpunkt, um sich im Freibad abzukühlen und sich auf dem Gelände zu sonnen. Genau zu diesem Zeitpunkt muss das Übach-Palenberger Freibad schließen – „wegen außerordentlich hohen Personalkrankenstands“, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Das ist nicht nur für Jugendliche und Familien ärgerlich, die in den Ferien das Freizeitbad nutzen wollten. Es bedeutet auch finanziellen Verlust, der aus Steuermitteln bezahlt werden muss.

Zurzeit sind laut Stadt Übach-Palenberg drei Fachangestellte für Bäderbetriebe, drei Badewärterinnen, von denen eine in Teilzeit arbeitet, und eine Aushilfe als geringfügig Beschäftigte im Ü-Bad fest angestellt. „Diese werden (meist an den Wochenenden) durch nebenberufliche Rettungsschwimmer, die in der Beckenaufsicht eingesetzt werden, sowie weitere Aushilfen ergänzt“, informiert Pressesprecherin Jutta Gündling.

Problematisch ist die Lage momentan mit Blick auf die Fachangestellten für Bäderbetriebe. Damit ein Schwimmbad öffnen darf, muss mindestens einer anwesend sein. Die Drei des Ü-Bads sind momentan aber nicht verfügbar: zwei sind erkrankt, einer im Urlaub. Eine vierte Stelle ist zwar seit April ausgeschrieben, konnte allerdings noch nicht besetzt werden. Der Fachkräftemangel sei hier deutlich zu spüren. Der Markt sei leergefegt. „Die Stadt Übach-Palenberg ist sich der schwierigen Personalsituation bewusst und ist daher bestrebt, die Attraktivität der Beschäftigungsverhältnisse im Ü-Bad nachhaltig zu steigern“, sagt Gündling.

Das Argument des Fachkräftemangels lässt man in manchen Teilen der Lokalpolitik für die Schließung nicht gelten. „Ich halte es für inakzeptabel, dass wir keinen Plan B haben“, sagt Frank Kozian von den Grünen. Er sieht die Verantwortung ganz klar bei der Stadtverwaltung. Dass das Ü-Bad genau jetzt schließen muss, sei eine Katastrophe. Krankheiten beim Personal dürften keine Überraschung sein, da es schon häufig Schwierigkeiten gab, das Ü-Bad offen zu halten. Kozian findet, dass frühzeitig Alternativen hätten geplant werden müssen.

Die Politik sieht er nicht in der Verantwortung. „Wir als Rat haben getan, was wir tun können. Das ist jetzt Verwaltungssache“, sagt Kozian. Tatsächlich gab es in den letzten Jahren immer wieder Anträge aus der Politik zum Ü-Bad, die verschiedene Fraktionen gestellt haben. Zuletzt hatten im vergangenen Jahr die CDU-FDP-Fraktion und die SPD-Fraktion getrennt voneinander Anträge zur Verbesserung und Attraktivierung des Ü-Bads eingereicht. „Wir ziehen da an einem Strang“, versichert Johannes Bröhl, stellvertretender Vorsitzender der CDU-FDP-Fraktion.

Anders als Frank Kozian will er aber nicht direkt der Stadtverwaltung die Schuld geben. „Das ist natürlich das Worst-Case-Szenario, dass das Bad genau jetzt schließen muss“, sagt Bröhl. Doch es gebe nun einmal nicht viele Fachleute, und dass Mitarbeiter genau jetzt krank werden, sei zwar maximal ungünstig. Aber niemand werde absichtlich krank. „Das heißt nicht, dass wir es einfach dabei belassen sollten“, sagt Bröhl. „Die Personallage muss aufgearbeitet und schnell an flexiblen Lösungen gearbeitet werden.“

Das Freibad an der Dammstraße ist bei schönem Wetter bei den Bürgern beliebt. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Für Alf-Ingo Pickartz hingegen läuft beim Management des Ü-Bads einiges schief. „Die Personalplanung und die Personalvorsorge ist unprofessionell gehandhabt“, kritisiert der SPD-Fraktionsvorsitzende. Das Ü-Bad gehört zum Fachbereich Hoch- und Tiefbau. „Das ist jetzt schon ein überlastetes Amt“, sagt Pickartz. Seiner Meinung nach wäre das Schwimmbad daher besser im Bereich Kultur oder Bildung und Soziales angesiedelt. „Die Verwaltung sieht das Ü-Bad nicht als sozialkulturelle Daseinsvorsorge“, findet er. „Dabei zeigen die Übach-Palenberger Familientage, welches Potenzial in dem Bad liegt.“

Um die Personalsituation kurzfristig zu verbessern, sieht Pickartz zwei Möglichkeiten. Zum einen die von der Stadt bekanntgegebene Kooperation mit dem Merksteiner Freibad. „Diese Kooperation scheint nur auf dem Papier stattzufinden“, meint Pickartz. Sonst könnten Merksteiner Badangestellte beim Engpass in Übach-Palenberg aushelfen. Die andere Möglichkeit sieht Pickartz darin, den Schwimmverein miteinzubinden.

Der SV Übach-Palenberg ist diesem Vorschlag im Rahmen seiner Möglichkeiten alles andere als abgeneigt. „Wenn Rettungsschwimmer benötigt werden, kann die Stadt gerne bei uns anfragen“, sagt Vorsitzender Tim Böven. Das habe man auch oft so kommuniziert. Das Problem: Rettungsschwimmer stehen laut Stadt ausreichend zur Verfügung. Was fehlt, sind eben Fachangestellte für Bäderbetriebe, die unter anderem auch für die Wartung der Technik zuständig sind und ohne die das Bad nicht öffnen dürfe. Und das ist etwas, das auch der Schwimmverein nicht anbieten kann. „Wir helfen gerne bei allem aus, was wir rechtlich auch dürfen“, sagt Böven.