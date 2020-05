In Mülltüten und Plastikeimern : Bundespolizei stellt 400 Kilogramm ungekühlten Weichkäse sicher

Die Bundespolizei stellte bei Grenzkontrollen in Übach-Palenberg 400 Kilogramm Weichkäse sicher. Foto: Bundespolizei

Übach-Palenberg Eine ungewöhnliche Entdeckung machten Beamte der Bundespolizei am vergangenen Wochenende: Sie stießen bei Grenzüberwachungsmaßnahmen am Grenzübergang Scherpenseel in Übach-Palenberg auf etwa 400 Kilogramm ungekühlten Weichkäse.

Einen ungewöhnlichen Fund machte eine Streife der Bundespolizei am Samstag, 9. Mai, um 10 Uhr am Grenzübergang Übach-Palenberg (Ortsteil Scherpenseel). Bei der Einreise eines 28-jährigen Syrers stellten die Beamten fest, dass sich im Fahrzeug eine große Menge Weichkäse befand. Dieser war ungekühlt in Mülltüten und Plastikeimern verpackt und sowohl im Kofferraum, als auch auf der Rückbank deponiert. Es waren keine Herkunftsbezeichnungen, Herstellerangaben oder Verfallsdaten auf den Verpackungen zu finden.

Der Fahrer gab zu verstehen, dass der Käse lediglich für den Verzehr innerhalb der Familie gedacht sei. Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes kontaktierten die Beamten der Bundespolizei das Veterinäramt des Kreises Heinsberg. Die Mitarbeiter entschieden, dass der Weichkäse in dieser Form nicht verkehrsfähig sei und die Menge auf eine gewerbliche Verwertung schließen lasse.

Die Bundespolizisten stellten den Käse auf Weisung der Lebensmittelüberwachung des Kreises Heinsberg sicher und brachten den Fahrer und die Ware zum Bereitschaftsdienst des Veterinäramtes. Der 28-jährige Mann muss sich nun wegen der Zuwiderhandlung gegen das Lebensmittelgesetz verantworten.

(red/pol)