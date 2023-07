Glaube in Übach-Palenberg : Sind Freikirchen die Zukunft?

Detlef Brall ist Gemeindeleiter der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Übach-Palenberg, die in der Kreuzkirche in Boscheln zuhause ist. Foto: Dettmar Fischer

Übach-Palenberg Während die Menschen in großer Zahl die Kirche verlassen, sind Austritte in der Übach-Palenberger Freikirche kein Thema. Laut Gemeindeleiter Detlef Brall ist das freikirchliche Konzept die Zukunft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dettmar Fischer

„Die Zukunft der Kirche ist freikirchlich.“ Diesen provokanten Satz hatte der evangelische Theologe Jürgen Moltmann nicht in jungen, kämpferischen Jahren gesagt, sondern als er alt und weise jenseits der 90 lebte. Detlef Brall hat diesen Satz, den er vor Jahren hörte, noch im Ohr und würde, wenn sich die beiden Herren einmal begegnen, den älteren sicherlich hochachtungsvoll grüßen ob seiner Weitsicht. Brall ist seit 30 Jahren Gemeindeleiter der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Übach-Palenberg, einer Baptistengemeinde. Eine freie und freiwillige Kirche, eine Kirche, die ihre Mitglieder beteiligt, statt sie zu betreuen. Das klingt nicht nur provokant, sondern auch wie eine Herausforderung an jeden einzelnen Gläubigen.

Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Übach-Palenberg hat ihr Domizil in der Kreuzkirche an der Brünestraße im Übach-Palenberger Stadtteil Boscheln. Ihr Leiter Detlef Brall war katholisch getauft worden, hatte aber bis zu seinem 30. Lebensjahr wenig mit Religion am Hut. Dies änderte sich erst, als er durchaus mit Anlaufschwierigkeiten die Freikirchliche Gemeinde kennen und schätzen lernte. Damals hatte die Gemeinde ihr Zentrum noch in Herzogenrath in einem umgebauten Wohnhaus gehabt, bis die Evangelische Kirche die Kreuzkirche in Boscheln entwidmete und verkaufte. Bei der Schlüsselübergabe an die Freikirchliche Gemeinde hatte Brall sich genau überlegt, was er sagen würde, um die Gefühle der Vorgänger nicht zu verletzen. Er gewann sie mit dem Satz: „Wir sehen uns als Ergänzung zur Evangelischen Kirche.“

Info Über die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Übach-Palenberg Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Übach-Palenberg ist eine Baptistengemeinde. Der Name „Baptisten“ bedeutet „Täufer“ und gibt die Auffassung wieder, dass nach der Bibel nur glaubende Menschen getauft werden dürfen. Die Wurzeln der Übach-Palenberger Baptistengemeinde reichen bis in das Jahr 1922 zurück. Die Gemeindegründung erfolgte im Jahr 1988. In Deutschland gehören die Baptisten zum Bund der Evangelisch-Freikirchen Gemeinden. Dieser Bund ist mit 85.000 Mitgliedern in 845 Gemeinden die größte Freikirche in Deutschland.

55 Mitglieder hat die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Übach-Palenberg heute. Hinzu kommt ein Freundeskreis mit 30 Personen. Ein Pastor in Vollzeit ist von der Gemeinde bestimmt worden und wird auch aus der Gemeindekasse bezahlt, wie übrigens auch der Erwerb der Kreuzkirche aus Gemeindemitteln bestritten wurde. Frei heißt also nicht nur unabhängig von einem „Kirchendiktat“, sondern auch frei zu sein, Entscheidungen zu treffen mit den entsprechenden Konsequenzen.

Basis der kirchlichen Gemeinschaft und ihres Tuns ist die Bibel. Vom Propheten Maleachi sind diese Worte überliefert: „Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle.“ Dem Propheten folgend bringen die Gemeindemitglieder den „Zehnten“ ihres Einkommens als freiwillige Spende in die Gemeindekasse ein. Es gibt aber auch ärmere Gemeindemitglieder, die weniger geben, ohne dass ihre Stimme damit weniger wert wird, wenn es darum geht, gemeinsame Entscheidungen herbeizuführen. „Es gibt nur einen Herrn in unserer Gemeinde und der heißt Jesus Christus“, sagt Detlef Brall.

„Viele beklagten bereits vor rund zehn Jahren das langsame Sterben der Volkskirchen in Deutschland. Doch an etlichen Stellen blühen nicht erst seit gestern neue Formen von Kirche auf. Ihre Konzepte könnten den Volkskirchen in manchen Punkten als Vorbild dienen“, findet Brall. Die Voraussetzung für eine „Freiwilligkeitskirche“ sei eine stärkere Beteiligung der Gläubigen, sagt Brall. „Ich bin überzeugt, dass das freiwillige Engagement in der Gemeinde den Glauben des Einzelnen stärken wird. Abschied also von großen, von oben nach unten strukturierten hierarchischen Einheiten. Stattdessen Gemeinden, die vom Einsatz ihrer Mitglieder getragen und verantwortungsbewusst geleitet werden.“

In eine Freikirchliche Gemeinde wird niemand „hineingeboren“. Die Taufe erfolgt erst, wenn das neue Gemeindemitglied eine bewusste Entscheidung getroffen hat, also erst im jugendlichen Alter oder als Erwachsener. So werden nur vom Glauben überzeugte Menschen Mitglied und bleiben es in der Regel auch. Kirchenaustritte sind kein Thema in der Gemeindeversammlung, eher die Restaurierung der Kirchenfenster. „In der Praxis finden sich prozentual mehr Leute in den Freikirchen, die wirklich an Christus glauben als in den Volkskirchen“, sagt Brall. Die stärkere Bindung an die Gemeinde wirke sich ausgesprochen positiv auf das gesamte Engagement in der Gemeindearbeit aus.