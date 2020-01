Anwohner mussten Wohnungen räumen : Geldautomaten in Übach-Palenberg gesprengt

In Übach-Palenberg wurden in der Nacht zum Freitag ein oder mehrere Geldautomaten gesprengt. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist noch nicht bekannt (Symbolbild). Foto: Uwe Heldens

Übach-Palenberg In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte gegen 2.30 Uhr versucht, einen Geldautomaten in einer Bank an der Friedrich-Eber-Straße in Übach-Palenberg zu sprengen. Ob einer oder beide der im Gebäude befindlichen Automaten betroffen sind, wird laut Polizei aktuell ermittelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um zwei bis drei Täter, die nach der Tat mit einem schwarzen Auto der Marke BMW in Richtung Marienberg flüchteten. Ob sie Geld erbeuteten, konnte bis jetzt noch nicht festgestellt werden.

Bei der Sprengung entstand ein Schaden am Gebäude. Die über der Bank befindlichen Wohnungen wurden sicherheitshalber geräumt. Die Bewohner begaben sich erst einmal zu ihren Familien und Freunden oder wurden von der Feuerwehr betreut.

Experten für Sprengstoff wurden zum Tatort gerufen und untersuchen diesen jetzt. Sie sollen auch klären, ob noch eine Gefahr besteht.