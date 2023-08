Gastronomie : Wo früher das „Moby Dick“ war, ist jetzt eine Coffeebar

Stefanos Vavatsis hat in Palenberg das Café „Sokolata“ aufgemacht. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Übach-Palenberg Lange stand das Gebäude leer. Jetzt traut sich jemand, in die Fußstapfen der Kneipe „Moby Dick“ zu treten: die Coffee-Bar-Lounge „Sokolata“. Sie schlägt andere Wege ein als der Vorgänger.

Im Gebäude der ehemaligen Kneipe „Moby Dick“ ist wieder Leben eingezogen. Mitte August hat die Coffee-Bar-Lounge „Sokolata“ – das griechische Wort für Schokolade – dort aufgemacht. Es ist Café, Bistro und Bar in einem. Während tagsüber das Café dominiert, mit einem Frühstücksangebot, Kaffee, selbstgemachtem Kuchen, Salaten und überbackenen Baguettes, geht es abends eher in Richtung Cocktailbar, in dem man Bier, Wein, Longdrinks und Cocktails bestellen kann.

Eröffnet hat den Laden Stefanos Vavatsis. Der 31-Jährige hat sich getraut, in die Fußstapfen vom „Moby Dick“ zu treten, das Jahrzehnte an dieser Stelle lag. Die Atmosphäre der früheren Kneipe hat er verändert. Neuer Boden, neue Decke, neue Wände, neue Möbel. Es sieht anders aus mit dem Vinylboden in Holzoptik und den türkisfarbenen Wänden – mehr Cocktailbar als urige Kneipe. Nur der Tresen steht noch an seinem alten Platz, allerdings auch visuell verändert und frisch lackiert.

Vor drei Jahren ist der Gastronom mit griechischen Wurzeln der Liebe wegen nach Aachen gezogen und hat im Umland nach dem richtigen Ort für sein neues Lokal gesucht. Fündig wurde er letztendlich in Palenberg. „Es ist wunderschön hier“, sagt er. „Mir gefällt, dass es eher ländlich ist. Das weckt Heimatgefühle in mir, da ich in einem eher kleineren Ort aufgewachsen bin.“ In Aachen sei ihm zu viel Trubel, weshalb er sich für sein Café für Palenberg entschieden habe. In kleineren Orten sei es oft persönlicher als in einer größeren Stadt. „Ich bin ein Mensch, der sich auch gerne mal zu den Gästen stellt und sich mit ihnen unterhält“, sagt Vavatsis.

Neuer Boden, neue Wände, neue Decke, neue Möbel – der Innenbereich wurde stark verändert. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Ein Jahr lang stand das Gebäude leer. Im Januar entschied sich Vavatsis, sein Projekt dort anzugehen. Ende Februar hatte er die Schlüssel in der Hand. Dann standen die Renovierungsarbeiten an. „Das, was ein Laie mit zwei linken Händen selbst machen kann, habe ich selbst gemacht“, sagt er. Er ist zufrieden mit dem Ergebnis, wenn er sich nun seine Bar anschaut.

Der Ort an der Kirchstraße scheint für ihn ein guter Platz zu sein. Die geplante Aufwertung und die Belebung Palenbergs sei vielversprechend, findet er. Trotz seiner griechischen Wurzeln sieht er auch kein Konkurrenzproblem mit seinem Nachbarn, dem griechischen Restaurant Artion. Dazu sei das Angebot zu verschieden.

Das Café „Sokolata“ liegt in Palenberg in den Räumen des ehemaligen „Moby Dick“. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Stefanos Vavatsis kommt aus einer Gastronomiefamilie. Sein Vater besaß viele Jahre in Hessen ein großes griechisches Restaurant. Dort hat er bereits beim Aufwachsen viel von dem Betrieb mitbekommen und gelernt. Es war klar, dass er in dieselbe Branche gehen würde. „Ich kann nicht ohne“, sagt er.

Gastronomie hat Vavatsis also im Blut. Das muss er auch: Denn um so viel Zeit und Arbeit zu investieren, muss man wohl Leidenschaft dafür haben. Von 9 bis 22 Uhr ist das Café „Sokolata“ täglich geöffnet – außer montags. Vavatsis ist immer da, von Anfang bis Ende. Er hat momentan nur zwei Mitarbeiterinnen, die an vier Tagen aushelfen. Den Rest macht er selbst in Personalunion: Koch, Kellner, Barmann, Tellerwäscher. Viel Zeit für die Familie, derentwegen er nach Aachen gezogen ist, kann da kaum bleiben. „Die kommen mich oft besuchen“, scherzt Vavatsis.

Noch ist nicht alles endgültig fertig im „Sokolata“. Ein paar Tische, Stehtische und Stühle fehlen noch. Knapp 60 Personen finden dann Platz in der Bar. Hinzu kommen die Plätze vor dem Gebäude. Auf dem Bürgersteig stehen mehrere Tische, sodass man sich draußen hinsetzen kann. Auch die Wände innen sind noch kahl. Vavatsis würde dort gern Werke von lokalen Künstlern ausstellen. Er habe auch schon bei einem Kunstverein angefragt, ob man dort daran Interesse hätte.