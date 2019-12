Feuerwehreinsatz : Familie rettet sich aus brennendem Haus

Übach-Palenberg In einem Übach-Palenberger Einfamilienhaus brach in der Nacht auf den zweiten Weihnachtstag ein Feuer aus. Die Bewohner konnten sich unverletzt auf den Balkon retten.

Gegen 2 Uhr in der Nacht kam es in einem Einfamilienhaus in Übach-Palenberg aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand.