Randalierer am Palenberger Bahnhof : Fahrkartenautomat beschädigt und Feuerlöscher auf Bahngleis gestellt

Randalierer am Palenberger Bahnhof

Die Polizei fahndet nach den Randalierern, die unter anderem einen Feuerlöscher auf das Bahngleis 1 (rechts) am Übach-Palenberger Bahnhof warfen (Archivbild). Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Übach-Palenberg Zwei Randalierer haben in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Fahrkartenautomat am Übach-Palenberger Bahnhof mit einem Feuerlöscher besprüht und diesen anschließend auf das Gleisbett gestellt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 0.50 Uhr am Bahnhof Übach-Palenberg randaliert. Dabei soll einer der Täter einen am Gleis 1 stehenden Fahrkartenautomaten mit einem Feuerlöscher besprüht und ihn im Anschluss mitten auf das Gleis gestellt haben.