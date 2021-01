Kostenpflichtiger Inhalt: Mitarbeiter müssen weiter zittern : Entscheidung über Real steht weiter aus

Die Zukunft vom Real Übach-Palenberg ist noch immer ungewiss. Globus will sich nicht zu Übernahmespekulationen äußern. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

Übach-Palenberg Noch immer keine Gewissheit: Während die Real-Belegschaft in Heinsberg nicht mehr bangen muss – hier übernimmt Kaufland bereits Ende Februar das Ruder – nehmen die Spekulationen zur Zukunft der Real-Filiale in Übach-Palenberg in den sozialen Netzwerken immer mehr zu.