Sandkasten gesperrt : Eltern verärgert über großen Baukran im Kita-Garten

Übach-Palenberg Auf dem Sandkasten der Kita Auenland steht momentan ein Kran. Er wird für die Erweiterung der Arztpraxis darüber benötigt. Eltern sehen nicht ein, dass die Kinder darunter leiden müssen und fordern einen anderen Platz.

Etwa acht Wochen wird der Kran dort stehen, teilt der Bauleiter auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Je nach Witterung könne es vielleicht etwas länger dauern. Die Angst der Eltern hinsichtlich der Sicherheitsbedenken will er ihnen nehmen. Der Kran sei so aufgestellt, dass er das Material nicht über das Außengelände befördern kann. Außerdem müsse er nur in wenigen Momenten am Tag bewegt werden „Wir achten mit Sicherheit darauf, dass die Kinder nicht belästigt werden“, sagt er.