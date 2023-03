Bäckerei Plum : Eine feste Größe in Übachs Innenstadt

Die Bäckerei Plum mit dem angrenzenden Café liegt im Herzen Übachs. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Übach-Palenberg Sie ist aus dem Stadtzentrum kaum wegzudenken: Die Traditionsbäckerei Plum am Kirchberg hat ihr Geschäft dort seit 1913 – und konnte in den Jahrzehnten so manches Alleinstellungsmerkmal finden.