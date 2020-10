Kostenpflichtiger Inhalt: Hexen, Spinnen und 30 Kilo Süßes : Die Vorbereitungen fürs Gruseln laufen

Übach-Palenberg In wenigen Tagen erwachen Skelette, Monster, Hexen und Geister wieder zum Leben und gruseln die Menschen. Auch in der Leostraße 6 in Übach-Palenberg beginnt der schaurig böse Spuk am Samstag, 31. Oktober, um 18 Uhr. Alex Scherbel und seine Freunde gestalten bereits zum fünften Mal eine Horrorkulisse rund um das Haus.