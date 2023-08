Viele Neueröffnungen : Die Belebung Palenbergs schreitet voran

Mit den diversen Neueröffnungen in Palenberg soll es in den Straßen wieder lebendiger werden. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Übach-Palenberg Seit der Zentrenmanager vor einem Jahr die Arbeit aufgenommen hat, wurde viel hinter den Kulissen getan. Jetzt werden Ergebnisse sichtbar: Vier Neueröffnungen in wenigen Tagen. Weitere sollen bald folgen.

Ein Tanzshop, ein Discount-Laden, ein Café – gleich mehrere Geschäfte haben in den vergangenen Tagen in Palenberg aufgemacht. Wenig zuvor hatten schon eine Eisdiele und eine türkische Bäckerei ihre Türen geöffnet. Der Startschuss ist längst gefallen für die Belebung Palenbergs. Die Stadt – und auch die neuen Geschäftsleute – erhoffen sich von den neuen Angeboten wieder mehr Fußvolk in den Straßen und mehr Aufenthaltsqualität im Palenberger Zentrum.

Lange war es ruhig in dem Stadtteil. Für viele galt er als tot. Vor einem Jahr hatte der Zentrenmanager Kevin Kaiser seine Arbeit aufgenommen. Die ersten Monate hatte er viel hinter den Kulissen zu tun. Jetzt werden die Ergebnisse nach und nach sichtbar. Die fünf neuen Läden, die in den vergangenen Wochen geöffnet haben, sollen wieder mehr Menschen in die Innenstadt locken.

Der Backshop „Turkish Taste“ an der Aachener Straße hatte bereits im April seine Eröffnung gefeiert. In der Zwischenzeit hat er allerdings noch einmal umgebaut. Anstatt sich die Waren liefern zu lassen, wird dort jetzt selbst gebacken. Mit dieser Änderung und kleinen Umbauten hat er nun neu aufgemacht. Direkt nebenan hat am Freitag (11. August) der Tanzshop „DiAndere Tanzboutique“ seine Eröffnung gefeiert. Hier verkauft Diandra Schneider, die auch die Balletttheaterschule Traumkarussell leitet, verschiedene Waren aus dem Bereich Tanz und Ballett. Ebenfalls am Freitag konnten Kunden zum ersten Mal den Discount-Laden „Preistopper“ betreten, der in das Gebäude des ehemaligen KaDeCe gezogen ist.

Etwas länger hat schon die Eisdiele Capri an der Ecke Aachener Straße/Frankenstraße geöffnet, wo man an Tischen und Stühlen auf dem Platz vor dem Café sitzen kann. Auf der anderen Seite Palenbergs, in der Kirchstraße in den Räumen der ehemaligen Kneipe „Moby Dick“, bietet seit Donnerstag (10. August) das Café „Sokolata“ nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch Baguettes und Salate an.

Möglich wurden die Neueröffnungen durch Fördermittel des Landes und das Engagement der Vermieter. So müssen etwa die Inhaber der Tanzboutique und der Eisdiele bis Ende des Jahres nur 20 Prozent der Miete zahlen. 50 Prozent werden durch Landesmitteln übernommen. Auf die restlichen 30 Prozent verzichten die Vermieter. Sie erhoffen sich eine Aufwertung des gesamten Stadtteils. Auch die Inneneinrichtung des Tanzshops wurde aus Landesmitteln bezahlt.

Die Förderung sei wichtig gewesen, um die Menschen zur Eröffnung eines Geschäfts zu bewegen, sagt Achim Engels, Kommissarischer Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung. „Durch diese Förderung trauen sich die jungen Unternehmer, ihr Projekt anzugehen“, erklärt Engels. „Sie haben jetzt etwas Zeit, um auf die Beine zu kommen.“

Die Rückmeldungen der Ladenbetreiber und der Bürger seien bislang sehr gut, sagt Zentrenmanager Kevin Kaiser: „Man merkt, die Leute freuen sich, dass sich etwas bewegt.“ Und es soll sich weiterhin etwas bewegen: Ende September wird ein Sushi-Restaurant aufmachen, bis Ende des Jahres außerdem ein Late-Night-Store, in dem man auch noch zu später Stunde Dinge des alltäglichen Bedarfs kaufen kann.

Doch nicht nur mit Neuvermietungen leerstehender Gebäude möchte die Stadt Palenberg aufwerten. Es sollen auch mehr Orte geschaffen werden, an denen man sich gerne aufhält. So hat die Eisdiele den Außenbereich kostenlos von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommen. Ebenso gibt es vor der Bäckerei „Erbels Backhaus“ Sitzgelegenheiten für eine Außengastronomie.

Der Vorplatz der Karlskapelle wird momentan umgestaltet. Die Bäume wurden bereits gefällt, nun wird noch der Boden gepflastert und die Bänke erneuert. Aus dem Vorplatz möchte man so eine kleine Eventfläche entstehen lassen mit mobilen Blumenkübeln, die bei Veranstaltungen wegtransportiert werden können. Beim Kaiser-Karl-Fest vom 15. bis 17. September sollen hier bereits Stände stehen. Auf lange Sicht soll an dieser Stelle ein Wochenmarkt etabliert werden.