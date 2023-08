Angelman-Syndrom : Der kleine Tom aus Übach-Palenberg und ein seltener Gendefekt

Übach-Palenberg Der vierjährige Tom hat das Angelman-Syndrom. Die Krankheit ist so selten, dass selbst viele Ärzte noch nie davon gehört haben. Das macht vieles für die Eltern schwierig. Oft fehlt Wissen und Verständnis.

Der vierjährige Tom ist eine echte Frohnatur. Wenn man in den Raum kommt, strahlt er einen an, lacht und streckt die Arme aus. Selten wird man so herzlich empfangen. „Er kann aber auch anders“, gibt seine Mutter Lisanne Krüchten zu. Er könne auch wütend, ängstlich oder schlecht gelaunt sein.

Laut dem Angelman-Verein hat eine von 15.000 Personen diese neurogenetische Erkrankung. 600 Familien sind im Verein, der seit 30 Jahren Eltern mit Angelman-Kindern unterstützt und öffentlich über die Erkrankung aufklären will. Sie ist so unbekannt, dass auch viele Mediziner das Syndrom nicht kennen. „Man erlebt immer wieder Ärzte, die noch nie davon gehört haben“, erzählt Tini Gerlach, Beisitzerin des Vereins.

Unwissende Ärzte haben auch die Krüchtens schon oft getroffen. Bei Besuchen in Praxen oder im Krankenhaus müssen sie dann immer erst erklären, was es mit dem Angelman-Syndrom auf sich hat. Nicht alle Ärzte lassen sich aber gerne von Eltern belehren, erzählt das Paar.

„Die Schlaflosigkeit ist oft der Knackpunkt, bei dem es an die Substanz geht“, kennt auch Tini Gerlach vom Angelman-Verein das Leiden der Eltern: „Wenn man jahrelang selbst nicht richtig schläft, ist man am Ende.“ Doch die Situation ist für die Krüchtens nicht nur körperlich und psychisch sehr belastend, sondern macht sich auch finanziell bemerkbar.

„Es gibt so viele Probleme. Unterstützungen, die uns zustehen, aber wegen fehlendem Personal nicht geleistet werden können, komplizierte Beantragungen bei der Krankenkasse, Schwierigkeiten mit Behörden“, sagt Lisanne. So sei die Bezahlung eines Betreuers, den Tom wegen seiner Anfälle für die Fahrt in die Kita braucht, von der Kasse abgelehnt worden. Ebenso ein spezielles Reisebett für Behinderte, auf dem Tom am besten liegen kann.