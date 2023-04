Gastronomie im Naherholungsgebiet : Das sind die Pläne für den neuen „Seegarten“

Fiona und Christian Bergerhausen haben noch einiges zu tun, bevor sie die Innenräume ihres „Seegarten“ eröffnen können. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Übach-Palenberg Fiona und Christian Bergerhausen haben die Gastronomie im Naherholungsgebiet übernommen. Sie wollen einiges anders machen als ihr Vorgänger und das Areal aufpeppen.

Man kann wieder Gäste im Naherholungsgebiet auf der Terrasse des Restaurants sehen, die dort einen Kaffee trinken oder eine kleine Speise zu sich nehmen. Im Herbst hatte das Lokal, das damals noch „Seetreff Wurmtal“ hieß, geschlossen, da der Betreiber Heinz Gaida nach fast 35 Jahren aufgehört hatte.

Nun heißt die Gastronomie „Seegarten“, ein junges Ehepaar hat den Betrieb übernommen: Fiona und Christian Bergerhausen. Doch noch ist der Innenbereich geschlossen. Seit Karfreitag bieten sie zunächst mit einem kleinen Imbisswagen Getränke und Speisen wie Pommes oder Eis an. Dabei wollten sie eigentlich schon längst richtig eröffnet haben.

Geplant war, die Gastronomie im Herbst lückenlos vom Vorgänger zu übernehmen. Doch im Gebäude stehen noch einige Arbeiten an, mit denen sie nicht gerechnet hatten. So müssen etwa die Küche und das Kühllager komplett erneuert werden. Danach soll draußen vor der Tür auf der Terrasse in dem Bereich, der momentan überdacht ist, ein geschlossener Wintergarten entstehen. Bis alle Arbeiten abgeschlossen sind und die Bergerhausens ihr Lokal wirklich öffnen können, dürfte es bis zum Herbst dauern. Eine große Eröffnungsfeier soll es erst im kommenden Jahr geben. „Es ist ein schöner Ort. Wir müssen ihn nur noch ein bisschen aufpäppeln und schön machen“, sagt Christian Bergerhausen.

Die Bergerhausens haben die Gastronomie von der Stadt gepachtet. Die Zusammenarbeit laufe hervorragend, sagt Fiona Bergerhausen – auch in Hinsicht auf die unerwarteten Sanierungsarbeiten. „Wir arbeiten mit der Stadt Hand in Hand zusammen“, sagt die 28-Jährige.

Wenn der Gastraum innen fertig ist, sollen dort wie auch im Wintergarten einige Tische stehen. Aber nicht nur Gastronomie wird es dort geben. Der „Seegarten“ soll auch wieder zum Infopoint werden. Schließlich führt die „Grünroute“, die von den Niederlanden bis Düren führt und bei Radfahrern beliebt ist, durch das Naherholungsgebiet. Beim Infopoint werden dann für Wanderer und Radfahrer Flyer ausliegen, ein Fernseher wird zudem über touristische Angebote informieren.

Der Minigolfplatz ist noch in keinem guten Zustand. Er soll wieder überarbeitet werden. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Nicht nur innen, auch auf dem Außengelände gibt es für die Bergerhausens einiges zu tun. „Wir wollen den Bereich hier kinderfreundlicher, moderner und frischer machen“, kündigt das Ehepaar an. Der Minigolfplatz ist mit der Zeit heruntergekommen und viele Bahnen zurzeit gar nicht bespielbar. „Die Minigolfanlage werden wir jetzt erst mal wieder spielbar machen. Später wollen wir ihn dann richtig überarbeiten“, sagt Christian Bergerhausen.

Die Bergerhausens bringen Erfahrung mit. Seit sie 14 Jahre alt war, habe sie in der Gastronomie gearbeitet, erzählt Fiona. Zuletzt hat das Ehepaar sieben Jahre im Biergarten am Rathausplatz gearbeitet. Dann haben sie sich entschlossen, etwas Eigenes aufbauen zu wollen und sich für die Gastronomie im Naherholungsgebiet beworben. Sieben Bewerber gab es insgesamt. Als die Stadt ihnen mitteilte, dass sie den Zuschlag bekommen, haben sie sich sehr gefreut. „Wir liegen hier zwar etwas abgelegen, aber es ist traumhaft schön“, sagt Fiona Bergerhausen. „Es ist wie Urlaub bei der Arbeit, wenn ich von dem Imbisswagen auf den See schaue.“

Die Gastronomie im Naherholungsgebiet Wurmtal nennt sich jetzt "Seegarten". Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Das Ehepaar hat lange überlegt, wie es ihre Gastronomie nennen will. Zunächst wollte Fiona Bergerhausen irgendetwas mit „Schwan“ im Namen haben, wegen des Sees vor der Tür und in Gedenken an den schwarzen Schwan Agatha, der vor knapp 15 Jahren in der Gegend bekannt war und dann ermordet wurde. Letztendlich haben sie sich für „Seegarten“ entschieden. „Das ist kurz und prägnant“, sagt Fiona Bergerhausen. Den schwarzen Schwan haben sie aber nicht ganz aufgegeben. Er wird im Logo des „Seegartens“ zu sehen sein.

Info Was für die Speisekarte geplant ist Sobald der „Seegarten“ richtig öffnet, erweitert sich das Angebot auf der Speisekarte. Im Sommer soll es eine leichte Karte geben, etwa mit Salaten und Wraps. Im Herbst und Winter darf es auch schon deftiger werden, so ist für die Weihnachtszeit Sauerbraten auf dem Menü eingeplant. An Süßem soll es ebenfalls genug Angebot geben, beispielsweise mit Waffeln oder Crêpes. Außerdem soll es ein Frühstücksbuffet geben.