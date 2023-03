Neuer Mieter gefunden : Das KaDeCe war ein Magnet Palenbergs

Übach-Palenberg Die Stöberhalle an der Ecke Aachener Straße und Kapellenstraße musste Mitte März schließen. Der Nachmieter steht schon fest. Er wird in ein altehrwürdiges Gebäude ziehen, das den Palenbergern viel bedeutet.

Obwohl es das Kaufhaus des Centrums schon seit 27 Jahren nicht mehr in Übach-Palenberg gibt, ist es fest in den Köpfen der Palenberger verankert, vor allem in denen der älteren. Sie schwärmen noch heute von den Erinnerungen an das Kaufhaus, das für eine Zeit steht, als der Stadtteil noch lebendiger war. „Das KaDeCe war ein Magnet in Palenberg“, sagt Gottfried Hintzen, dessen Familie das Gebäude an der Ecke Kapellenstraße und Aachener Straße von Anfang an gehörte. „So ein Kaufhaus, in dem man alles bekommt, das war einzigartig in der Gegend.“