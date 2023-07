Baugebiet in Marienberg : CDU reagiert auf Pickartz‘ Marienhöhe-Kritik

Das Baugebiet Marienhöhe in Übach-Palenberg ist sehr umstritten – in der Politik und der Bevölkerung. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Übach-Palenberg Das Baugebiet Marienhöhe, das 2020 entstand, war umstritten. Alf-Ingo Pickartz von der SPD hat es zuletzt als „Fehler“ bezeichnet. Die CDU widerspricht ihm energisch.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Alf-Ingo Pickartz hatte im Gespräch mit unserer Zeitung zuletzt Kritik an dem Baugebiet Marienhöhe geäußert. Er nannte den Bau des Viertels, das ab 2020 entstand und in dem mittlerweile 18 Häuser stehen, „einen Fehler“ und sagte, er bereue es, damals für das Neubaugebiet gestimmt zu haben.

In der CDU kann man diese Einschätzung nicht verstehen. Dort stehe man voll und ganz hinter der Entscheidung, die Marienhöhe zu bebauen, versichert Gerhard Gudduschat, Vorsitzender der CDU-FDP-Fraktion. Das Baugebiet Marienhöhe sei unbedingt notwendig gewesen. „Wir haben in Übach-Palenberg richtig großen Bedarf an Baugebieten“, sagt er, „es gibt eine große Warteliste von Bauwilligen.“ Auf diese Nachfrage müsse man reagieren. „Wir brauchen viel mehr Baustellen in Übach-Palenberg, damit die Leute sich hier niederlassen können.“

Die meisten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Übach-Palenberg kämen von außerhalb, nennt Gudduschat einen Grund. Tatsächlich wohnt nur etwa ein Viertel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Übach-Palenberg in der Stadt. Knapp 74 Prozent kommen von auswärts. Das zeigen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit aus dem vergangenen Jahr. Gudduschat möchte das ändern. „Wir wollen Auswärtigen den Wunsch verwirklichen, in Übach-Palenberg ein eigenes Haus zu haben“, sagt er. „Dann haben sie auch weniger Fahrerei. Außerdem zahlen Leute, die hierherkommen, Steuern. Und das erhöht die Steuerkraft der Stadt.“

Doch dass Wohnraum in Übach-Palenberg dringend gebraucht wird, hat SPD-Mann Pickartz nie bestritten. Nur den Ort an der renaturierten Kiesgrube zieht er in Zweifel. Auch die Bürgerinitiative Marienberg, die sich damals gegen das Baugebiet gewehrt hat, kritisierte das Vorhaben besonders unter Naturschutzaspekten. Gudduschat hält die Bebauung ohne Wenn und Aber für richtig. „Überall, wo Baugebiet entsteht, leidet die Natur. Das ist immer so. Das ist normal“, sagt er. Daher müsse man immer abwägen, ob dieser Schaden verhältnismäßig sei. Im Fall der Marienhöhe ist das für ihn ganz klar so.

„Ich habe viel Verständnis für Leute, die den Finger heben und sagen, worauf wir achten sollen“, sagt der CDU-Mann. Daher müsse man auch darauf achten, dass es der Natur trotz der Baugebiete gut gehe. „Aber es ist auch ganz natürlich, dass die Leute, die bauen, andere Wünsche haben als diejenigen, die schon in der Nähe wohnen.“

Gerhard Gudduschat, Vorsitzender der CDU-FDP-Fraktion in Übach-Palenberg, hält die Bebauung der Marienhöhe für notwendig und richtig. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Die SPD hatte dem Baugebiet Marienhöhe 2019 nur unter der Bedingung zugestimmt, dass es nicht erweitert wird. Im April dieses Jahres wurde die Erweiterung Marienhöhe II vom Stadtrat beschlossen – sehr zum Missfallen von SPD und Grünen. Hat die CDU die SPD damals hereingelegt und sich deren Zustimmung geholt, in der festen Absicht, das Gebiet später doch zu vergrößern? Das verneint Gudduschat. „Damals war nicht klar, ob ein zweiter Abschnitt kommen wird“, sagt er. Aber als dann der Investor mit dem Projekt auf die Stadt zukam, habe die CDU dem natürlich zugestimmt.

Pickartz hatte auch kritisiert, dass die Stadt solche Bauprojekte wie die Marienhöhe immer in die Hand von Privatinvestoren lege und sich so die Planungshoheit nehmen lasse. Dem widerspricht Gudduschat: „Die Politik hat immer Gestaltungsmöglichkeiten.“ Er sieht nur Vorteile darin, Bauprojekte einem Investor zu geben. Der große Vorteil sei, dass der Investor sich um alles kümmere. Die Stadt sei personell nicht in der Lage, das auch noch zu schaffen, und würde dadurch entlastet.