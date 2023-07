Carolus-Magnus-Gymnasium : Zwei Schulprojekte gehören zu den besten des Landes

Schülerinnen und Schüler des Carolus-Magnus-Gymnasiums haben mit Bibliotheksmitarbeiterin Sylvia Stumm (l.) in Berlin eine Auszeichnung des Bundeswettbewerbs „Demokratisch Handeln" entgegengenommen. Foto: Carolus-Magnus-Gymnasium

Übach-Palenberg Dass der Buchclub des Carolus-Magnus-Gymnasiums beim Bundeswettbewerb „Demokratisch Handeln“ ausgezeichnet wird, ist fast schon Tradition. Es ist bereits das dritte Mal, dass er so gewürdigt wird. Doch es ist nicht das einzige Projekt der Schule, das den Preis gewinnt.

Zwei Projekte des Carolus-Magnus-Gymnasiums Übach-Palenberg gehören zu den 50 besten Demokratieprojekten Deutschlands – das hat zumindest die Jury des Bundeswettbewerbs „Demokratisch Handeln“ entschieden. Sie hat in diesem Jahr den Buchclub und das Forschungsprojekt „Die Geschichte von Carolus-Magnus“ ausgezeichnet. Acht Schüler haben die Urkunden bei der Preisverleihung in Berlin entgegengenommen.

Dass der Buchclub diesen Preis gewinnt, ist mittlerweile fast schon Tradition, denn es ist bereits das dritte Mal, dass er ausgezeichnet wird. „Wir haben anfangs überlegt, ob wir uns überhaupt ein weiteres Mal bewerben sollen“, erzählt die Schulbibliotheksmitarbeiterin Sylvia Stumm, die den Buchclub betreut, „aber die Schüler haben darüber abgestimmt und entschieden.“ Offenbar eine gute Entscheidung.

Seit 2016 ist der Buchclub fester Teil des Übach-Palenberger Gymnasiums. Neun Schülerinnen und eine Bücherei-Mitarbeiterin haben ihn damals gegründet. Anfangs wurde er von Schülern etwas belächelt, erzählt die stellvertretende Schulleiterin Sandra Terodde, doch mit der Zeit ist er immer beliebter geworden. Während es im ersten Jahr 29 Mitglieder gab, waren es ein Jahr später schon 45. Heute engagieren sich rund 100 Schüler im Buchclub – immerhin knapp 15 Prozent der Schülerschaft – von Fünftklässlern bis hin zu Abiturienten.

Schullektüre wird im Buchclub nicht gelesen. Die Schüler lesen, was sie möchten: „Harry Potter“, „Woodwalkers“, „Gregs Tagebuch“ oder „Die Schule der magischen Tiere“ – aber auch Comics, Graphic Novels und Mangas können vorkommen. Wer ein Buch beendet hat, wird von anderen Schülern dazu abgefragt. Je nach Dicke des Buches und richtig beantworteter Fragen gibt es Punkte. Je mehr Punkte man in seiner Schullaufbahn sammelt, desto höher steigt man auf – vom bronzenen Mitgliedsausweis über Silber und Gold bis hin zu Platin. So setzen sich die Schüler intensiv mit Literatur auseinander und wecken auch untereinander Begeisterung fürs Lesen.

„Die Schülerinnen und Schüler bringen so viele eigene Ideen für Projekte ein, die sie dann selbstständig umsetzen“, sagt Sylvia Stumm. So werden Lese- oder DVD-Abende organisiert, Schüler haben besondere Lesezeichen entworfen, einen Film gemacht, der den Buchclub erklärt, und ein Parlament gegründet, in dem über die Aktivitäten des Buchclubs abgestimmt wird. Das ist nur ein kleiner Teil der Ideen, die die Schüler umsetzen. Es geht also nicht nur um Literatur. „Der Buchclub hat einen riesigen sozialen Aspekt“, sagt Sandra Terodde. Außerdem lernten die Schüler, eine eigene Meinung zu formulieren, zu vertreten und anderen gegenüber darzustellen.

Das Carolus-Magnus-Gymnasium liegt in Übach-Palenberg an der Comeniusstraße. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

„Der Spaß steht im Vordergrund, die Leseförderung steht hinten an“, erklärt Schulleiter Hans Münstermann den Erfolg. Lehrer sind im Buchclub strikt verboten. Aber sie können sich eine Ehrenmitgliedschaft verdienen, wenn sie in Buch-Duellen gegen Schüler antreten. Dafür müssen sie mehr Fragen richtig beantworten als die Schüler. Gerade bei Sachfragen kann das für die Lehrkräfte auch mal heikel werden...

Die Schule freut sich, dass das Engagement der Schüler mit der Auszeichnung von „Demokratisch Handeln“ erneut gewürdigt wird. „Durch den Wettbewerb kommt nochmal ins Bewusstsein, dass der Buchclub, der bei uns mittlerweile als selbstverständlich wahrgenommen wird, etwas ganz Besonderes ist“, sagt Münstermann. Und die Auszeichnung mache das Projekt auch nochmal bekannter, sodass vielleicht mehr Mitglieder dazukommen.

Schulleiter Hans Münstermann, Bibliotheksmitarbeiterin Sylvia Stumm (M.) und stellvertretende Schulleiterin Sandra Terodde sind stolz und freuen sich, dass gleich zwei Projekte beim Wettbewerb "Demokratisch Handeln" ausgezeichnet wurden. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Auf den Spuren der Stadtgeschichte

Das andere Projekt des Carolus-Magnus-Gymnasiums, das bei „Demokratisch Handeln“ ausgezeichnet wurde, ist das Forschungsprojekt „Die Geschichte von Carolus-Magnus“. Im Rahmen der Geschichtskurse gingen Schüler im vergangenen Jahr dem Namen ihrer Schule auf den Grund – und lernten dabei viel über die Geschichte der Stadt. Schließlich ist Übach-Palenberg als alte Bergarbeiterstadt sehr durch die Grube Carolus-Magnus geprägt, was sich auch bis in die Gegenwart zeigt. Die Schüler haben dazu recherchiert, mit Zeitzeugen gesprochen und sich darüber informiert, wie das Bergwerk aufgebaut war.

„Es ergab durchaus Sinn, sich auch für dieses Projekt bei dem Wettbewerb zu bewerben“, sagt Sandra Terodde. Zwei Themenbereiche bei dem Wettbewerb lauten „Geschichte und Erinnern“ sowie „Kommune und Lokales“. Da passte dieses Projekt genau hinein.

In diesem Jahr soll es mit der nächsten Jahrgangsstufe fortgeführt werden. Es gebe viele Punkte, an die man anknüpfen könne. Es wäre also möglich, dass sich die Schule damit auch nächstes Jahr wieder bewirbt. Auch dass der Buchclub im kommenden Jahr Thema bei „Demokratisch Handeln“ wird, ist wahrscheinlich. Aber darüber werden wohl die Schüler in ihrem Parlament abstimmen.