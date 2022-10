Arbeiten der Regionetz : Baustelle am Platschhonk in Übach noch bis Ende Oktober

Wer regelmäßig in Übach von der Freiheitsstraße zur Jülicherstraße fährt, kennt diese Baustelle zu gut – und die Baustellenampel. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Übach-Palenberg So manchem Bürger kamen Fragen zu den Bauarbeiten auf: Warum dauert die Rotphase der Ampel so lange? Warum sieht man selten Arbeiter an der Baustelle? Und wie lang wird sie noch da sein? Fragen und Antworten.