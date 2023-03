Am Wasserturm : Bau der Übacher Rossmann-Filiale beginnt

Übach-Palenberg Beim Aldi am Magnus Einkaufspark soll der Drogeriemarkt entstehen. Der Baubeginn steht unmittelbar bevor.

Nun ist es bald so weit: Übach bekommt eine Rossmann-Filiale. Voraussichtlich am Montag (27. März) soll der Bau beginnen, so sagt es die Stadt Übach-Palenberg auf Anfrage unserer Zeitung und beruft sich dabei auf Aussagen des Investors. Lange haben sich Übach-Palenberger Bürger gefragt, ob es Rossmann in ihre Stadt ziehen wird. Ähnlich wie im Falle des Norma-Marktes in Frelenberg, bei dem so lange auf die Errichtung gewartet wird, dass viele die Hoffnung aufgaben, hielt sich auch das Gerücht über den Bau einer Rossmann-Filiale so lange, dass viele nicht mehr daran glaubten. Nun werden Tatsachen geschaffen.