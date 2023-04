Neueröffnung : Battlekart in Übach Palenberg: Fahren wie bei „Mario Kart“

Rakete per Knopfdruck: Wie in einem Videospiel können die Kartfahrenden bei Battlekart ihre Kontrahenten mit Gegenständen ausbremsen. Foto: MHA/Kian Tabatabaei

Übach-Palenberg „Mario Kart“ im echten Leben: In Übach-Palenberg düsen jetzt Karts, die mit Raketen schießen und mit Bildschirmen ausgestattet sind. Wie funktioniert das?

Ein Ölfleck bremst den Verkehr an der Holthausener Straße in Übach-Palenberg aus. Doch die Feuerwehr rückt nicht aus. Muss sie auch nicht, der Fleck verschwindet auch ohne ihr Zutun nach kurzer Zeit – wie von Geisterhand. Auch die Ursache für das scheinbar ausgelaufene Betriebsmittel verwundert: Böswilligkeit und nicht etwa ein defektes Fahrzeug steckt dahinter. Was soll das?

Was an der Holthausener Straße geschieht, ist beides: real und fiktiv. Erweiterte Realität nennt man sowas, modernste Technik macht es möglich. Die ist nahezu überall verbaut in der rund 1800 Quadratmeter großen Halle im Übach-Palenberger Gewerbegebiet an der Landesstraße 225. Wo bis vor Kurzem Fußbälle rollten, fliegen jetzt Raketen; was Soccerhalle war, ist nun Battlekart – Kartfahren mit echten Autos und falschen Waffen.

In Sekundenschnelle verwandelt sich die leere Halle mit Hilfe von 85 Beamern an der Decke in eine Rennstrecke – samt Ziellinie, Wiese und Randsteinen. Mehr noch: Die Beamer projizieren unter anderem auch Pakete. Fährt man mit dem elektronisch betriebenen Kart über eine solche Box, wird das Fahrzeug mit einer zufällig generierten Fähigkeit beladen. So lassen sich etwa Raketen einsammeln, mit denen Kontrahenten per Knopfdruck für kurze Zeit gebremst werden können. Und so lässt sich auch der besagte Ölfleck erklären. Das alles erinnert an „Mario Kart“, die beliebte Videospiel-Reihe, die Anfang der 90er Jahre die Welt erobert.

„Wir sagen nicht ,Kartfahren‘, sondern ,Kart spielen‘“, sagt Erfinder Sebastién Millecam. 2015 eröffnet der Belgier in Mouscron in der belgischen Provinz Hennegau die erste „Spielwiese“. In den folgenden fünf Jahren feilt er an der Technik, optimiert die verschiedenen Wettkämpfe und schafft so ein kopierbares Freizeitangebot, ein Franchise-Sytem. 2020 eröffnen Battlekart-Hallen im belgischen Kortrijk und im niedersächsischen Bispingen. Heute gibt es in Belgien, Frankreich und Deutschland insgesamt 17, viele weitere sind in Planung.

Die Franchisenehmer Andreas Janson, Christian Ebster und Michael Kolbringer haben eigenen Angaben zufolge rund 600.000 Euro in den neuen Standort in Übach-Palenberg investiert und ihn in Zusammenarbeit mit dem Eigentümer und Verpächter Ender Günay innerhalb eines Monats aufgebaut, am 1. April ist er eröffnet worden. „Meine Aufgabe war es, das tote Areal wiederzubeleben“, sagt Günay. 1,9 Millionen Euro habe er dafür gezahlt. Er ist überzeugt, dass sich diese Aufwendung rechnen wird.

Das liegt vor allem an der Idee, die Ebster so erklärt: „Beim regulären Kart findet während der Fahrt und nach der Fahrt eigentlich keine Interaktion zwischen den Fahrern statt. Das ist bei Battlekart anders. Hier fahren die Leute nicht nur Rennen, sondern spielen miteinander.“

Was der 33-Jährige damit meint, wird besonders bei den anderen Spielmodi klar, die die Software in die Halle bringt. Die Beamer können den Boden nämlich nicht nur in eine Rennstrecke überführen, sondern auch in eine Art Fußball-Arena. Bei diesem Spiel treten zwei Teams gegeneinander an, um einen virtuellen Ball mit den analogen Karts in virtuelle Tore zu schieben. Insgesamt gibt es sechs solcher Wettkampfformen. Ein Spiel dauert 15 Minuten und besteht aus vier Wettkämpfen, die sich bei der Buchung nach Belieben kombinieren lassen. Maximal zwölf Fahrende können gleichzeitig auf die Piste. Battlekart eignet sich für jeden, wie Ebster sagt. Ausgeschlossen sind nur diejenigen, die kleiner als 1,45 Meter sind.

Details Preise und Öffnungszeiten Für ein 15-minütiges Spiel zahlen Erwachsene bei „BattleKart Aachen“ 22 Euro. Wer danach noch mal fahren möchte, zahlt 20 Euro, das dritte Spiel kostet 17 Euro. Kinder unter 15 Jahren zahlen jeweils vier Euro weniger. Für Gruppen ab zehn Euro gibt es ebenfalls Rabatt. Battlekart hat montags bis freitags von 14 bis 21 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 21 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Wer reserviert, kann freitags, samstags und sonntags auch außerhalb der Öffnungszeiten fahren. Weitere Informationen gibt es unter aachen.battlekart.com.

Einen Helm muss niemand tragen, noch ein Unterschied zum regulären Kart. Auch hier ist der Hintergrund technischer Natur: Der Standort der Karts würde sechs Mal pro Sekunde vom System verfolgt, erläutert Ebster. Steuere man auf ein anderes zu, bremse der Wagen automatisch ab. Heftige Kollisionen seien so ausgeschlossen. Wie schnell die Karts fahren können, wollen die Geschäftsführer nicht verraten. Nur so viel: „Schnell genug.“

Bleibt die Frage, wieso ein Freizeitangebot in Übach-Palenberg „BattleKart Aachen“ heißt. „Uns ist bewusst, dass wir den Einwohnern damit ein bisschen in die Kniekehle treten“, sagt Kohlbringer dazu. „Zu uns kommen aber nicht nur Menschen aus der Umgebung.“ Kurz: Mit Aachen lässt sich besser werben als mit Übach-Palenberg.

Bürgermeister Oliver Walther (CDU) ist deswegen offensichtlich nicht beleidigt. „Ich freue mich, dass Battlekart in die ehemalige Laola-Halle gezogen ist und es hier in Übach-Palenberg ab sofort ein noch ganz neues Sport- und Spielangebot gibt, was bisher nur in wenigen Städten Deutschlands vertreten ist“, sagt er. „Virtual-Reality-Spiele erfreuen sich schon seit vielen Jahren großer Beliebtheit, ob zu Hause an der Spielekonsole oder auch in virtuellen Erlebniswelten. Ich glaube daher, dass sich insbesondere die Kinder und Jugendlichen aus Übach-Palenberg über diese neue Attraktion freuen werden und Battlekart zukünftig neue Besuchergruppen aus den umliegenden Städten in unsere Stadt locken wird.“