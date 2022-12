Flaschensammeln für etwas Katzenmilch : Tiertafel verzeichnet immer mehr Zulauf

Roswitha Harste sowie Kerstin und Sascha Sonnack (v.l.n.r.) bilden den harten Kern der Tiertafel in Übach-Palenberg. Hündin Sina fungiert als Maskottchen. Foto: Dettmar Fischer

Übach-Palenberg Immer mehr bedürftige Tierbesitzer suchen Unterstützung bei der Tiertafel. Die Corona-Krise, der Krieg in der Ukraine sowie die gestiegenen Lebenshaltungskosten sind Gründe für den Anstieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dettmar Fischer

Wer seine letzten Jahre auf dieser Erde alleine und arm verbringt, ist oft froh, wenn ihm eine letzte „Bezugsperson“ auf vier Pfoten Gesellschaft leistet. Die will aber auch was zu fressen haben. Und so gehen Frauchen und Herrchen halt Flaschensammeln, um ihren Lieben etwas Gutes zu tun.

Flaschensammeln für ein bisschen Katzenmilch als besonderes Extra zum Weihnachtsfest, das klingt nicht gerade romantisch, ist aber Realität im Jahr 2022. „Da sind Sie bei mir richtig. Ich bin Kerstin Sonnack von der Tierfutterausgabe.“

Mit dieser Ansprache hatte die Vorsitzende des in Übach-Palenberg ansässigen Vereins „Obdachlosenhilfe – gemeinsam für Menschen in Not“ einen solchen Flaschensammler, den sie zufällig in der Stadt getroffen hatte, angesprochen. Man kam schnell ins Gespräch – Tierfreunde finden immer ein Thema. Kerstin Sonnack hatte den „Fulltime-Job“ als Vorsitzende neben ihrer Berufstätigkeit erst vor Kurzem von der Vereinsgründerin Ursula Hartmann übernommen.

Ihr Mann Sascha Sonnack als Geschäftsführer und Roswitha Harste als Lagerchefin bilden den harten Kern der Obdachlosenhilfe unter deren Dach seit 2018 eine Tierfutterausgabe, von vielen auch Tiertafel genannt, existiert. Menschen, die weggeworfenes Leergut einsammeln, um ihren Tieren auch mal ein besonderes Leckerli kaufen zu können, finden beim Team der Tiertafel neben Futter für ihre Lebensbegleiter auch immer einen Ansprechpartner. „Wir sind hier so etwas wie eine kleine Familie“, erklärt Roswitha Harste, die nicht nur im Lager den Überblick behält.

In der letzten Zeit, seit Ausbruch der Pandemie, ist es besonders schwierig für den Verein geworden, genügend Spenden zu erhalten, um allen Bedürftigen so unter die Arme greifen zu können, wie es das Team gerne tun würde. Dies trifft auch auf die Tiertafel zu.

Die Zahl der Bedürftigen ist gestiegen und die der Spender, denen das Geld auch knapp wurde, gesunken. Rund 20 bis 30 Kunden kommen regelmäßig zur Ausgabe der Tierfutterspenden. Diese findet alle zwei Wochen mittwochs von 9 bis 10 Uhr im Keller der ehemaligen Grundschule in Marienberg, Schulstraße 38, auf dem Gelände des Benno-Werth-Hauses statt. Die nächste Ausgabe ist für den 28. Dezember vorgesehen.

Mehr Tiere als Futter, so sehe derzeit die Situation bei der Tiertafel in Übach-Palenberg aus, erklärt Kerstin Sonnack. Foto: Dettmar Fischer

Neben der Futterspende für die Tiere gibt es dann Kaffee, Kekse und Gespräche. Die meisten Bedürftigen, die in der Regel einen Euro pro Ausgabe zahlen, haben Hund oder Katze. Es profitieren aber auch vier Vögel, eine Landschildkröte, die Salat bevorzugt, ein Papagei, Meerschweinchen und Hase von den Tierfutterspenden. Man kennt sich und die tierischen Freunde inzwischen. Fotos wurden ausgetauscht und die neuesten Geschichten vom Treiben der Vier- und Zweibeiner erzählt.

Zu den Bedürftigen, die ihre finanzielle Not per Hartz IV oder anderer Bescheide dokumentieren können, kommen noch einmal so viele Menschen hinzu, denen zum Ende des Monates das Geld im Portemonnaie knapp wird. Das Team der Tiertafel hat inzwischen ein Auge dafür bekommen, wer tatsächlich in Not ist. Solchen Menschen wird geholfen, auch wenn man ihnen nicht den letzten Euro aus der Tasche ziehen mag.

Lesen Sie auch Finanzielle Sorgen : Auf die Pandemie folgt die Preisspirale beim Stolberger Gnadenhof Der Tierschutzverein Kreis Aachen unterhält den Stolberger Gnadenhof an der Spinnereistraße und blickt mit großen finanziellen Sorgen in die Zukunft.

Einem Neuzugang, der einen Husky als Gefährten hat, spendierte Kerstin Sonnack in Absprache mit dem Team auch mal einen ganzen Sack Hundefutter und ein paar ordentliche Handschuhe, damit ihm beim Gassigehen nicht die Finger erfrieren. „Wir sind gut und gütig“, sagt Geschäftsführer Sascha Sonnack, „aber wir lassen uns nicht an der Nase herumführen.“ Schwarze Schafe, die das erhaltene Tierfutter weiterverkaufen, gab es zwar, doch fliegen diese auch schnell auf. Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, hatte das Team jüngst einen Aufruf gestartet, der immerhin genügend Futter für die folgenden zwei Ausgaben eingebracht hatte. Dann muss das aus Spenden finanzierte Tierfutter wieder gestreckt werden, um allen Bedürftigen etwas geben zu können. „Mir ist wichtig, dass kein Tier hungern muss. Die Tiere können nichts für das Elend, das wir hier sehen“, sagt Kerstin Sonnack.

Die Erfahrung „Wir wissen, wie es ist, wenn man nichts hat und keiner da ist, der einem hilft“ macht ihre Motivation aus. Bald ist ja Weihnachten. Da darf man sich was wünschen. „Und Frau Sonnack, was wünschen Sie sich?“ „Etwas mehr Herzlichkeit“, sagt Kerstin Sonnack und verdrückt dabei ein Tränchen, bevor sie wieder lacht. Dann fügt sie hinzu: „Und ein paar Spender mehr.“ „Damit wir jedem, der kommt, helfen können“, ergänzt Roswitha Harste.