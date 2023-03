Fehlerhafte Kabel : Telekom-Störung in Niederheid nach Monaten behoben

In der Von-Humboldt-Straße in Geilenkirchen-Niederheid brauchte die Telekom länger, Fehlerstellen an Kabeln zu beheben. Foto: privat

Geilenkirchen Im Dezember trat die Störung in Niederheid zum ersten Mal auf, seitdem versuchte die Telekom, sie zu beheben. Manche Anwohner waren in der Zwischenzeit nicht online. Nun ist endlich alles repariert, meldet die Telekom.

Erschwerte Bedingungen

Die Telekom-Mitarbeiter konnten das beschädigte Kabelteilstück nur unter erschwerten Bedingungen austauschen und neu montieren. Laut Telekom waren diese Reparaturarbeiten am 26. Januar erfolgreich abgeschlossen. Doch Störungen gab es weiterhin: „Leider wurden auf dem Kabel weitere Fehlerstellen eingemessen“, erklärt die Telekom, warum die Behebung so lange dauerte. Denn diese Fehlerstellen mussten in der Von-Humboldt-Straße Stück für Stück durch Tiefbauer freigelegt werden. Nur so konnten neue Kabelteilstücke in das Erdreich eingebracht und montiert werden, erklärt die Sprecherin.