Kommunaler Ordnungsdienst : Weniger Straftaten auf Geilenkirchens Straßen

Toni Dolata, Wolfgang Robertz und Bastian Reiter (von links) sollen für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Foto: MHA/Udo Stüßer

Geilenkirchen Viele Geilenkirchener Bürger hatten Angst: Sie fürchteten Vandalismus und Gewalt. Jetzt hat die Stadt einen Kommunalen Ordnungsdienst, der auch am Abend, in der Nacht und am Wochenende in Zusammenarbeit mit der Polizei für mehr Sicherheit sorgt. Eine erste Bilanz.

In einem sind sich die Geilenkirchener Bürgermeisterin Daniela Ritzerfeld und Beigeordneter Herbert Brunen einig: Geilenkirchens Straßen sind sicherer geworden. Wolfgang Robertz, Leiter des neuen Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD), kann dies mit Zahlen belegen: „Im Jahr 2022 haben wir bei der Polizei 200 Straftaten angezeigt, in diesem Jahr waren es bis Mitte Juli nur 81.“

Die Sicherheit im öffentlichen Raum ist in Geilenkirchen wie in vielen anderen Kommunen seit vielen Jahren ein Thema in Rat und Verwaltung: Die Bürger hatten zeitweise Angst vor Vandalismus und Gewalt. Besonders in den Abendstunden fürchteten sie sich vor Überfällen auf offener Straße. Der Wurmauenpark und die Parkhäuser am Bahnhof und am Rathaus wurden bei Dunkelheit gemieden. Auch die im Parkhaus am Bahnhof installierten Kameras halfen nicht lange: Sie wurden zerstört. Nicht zu vergessen seien die Autoposer, die in der Stadt Lärm verbreiteten und vor allem den Beamtenparkplatz unsicher machten.

Der ehemalige Bürgermeister Andreas Borghorst wollte dem schon vor etwa zehn Jahren einen Riegel vorschieben und beauftragte ohne Ratsbeschluss einen privaten Sicherheitsdienst. Doch das war nicht unbedingt die beste Entscheidung, wie sich schnell herausstellte. Mit der Auflösung des Vertrages wurde die Stadt allerdings nicht sicherer.

Mit der Aufstellung des Haushaltes 2022 ist die Stadt neue Wege gegangen: Mit den Stimmen von CDU, Bürgerliste, FDP und der Bürgermeisterin beschloss der Rat, einen Kommunalen Ordnungsdienst einzurichten. Also keine „Schwarzen Sheriffs“, wie unter Borghorst, sondern gut ausgebildete und vor allem fest angestellte Mitarbeiter der Verwaltung sollten für mehr Sicherheit sorgen. Anfangs ging man noch von vier zusätzlichen Planstellen aus, was inklusive Ausrüstung und Dienstfahrzeug die städtische Kasse mit 240.000 Euro belastetet hätte.

Beschlossen wurde eine wesentlich günstigere Lösung. Wolfgang Robertz, bisher ohnehin schon erfahrener Mitarbeiter der Verwaltung, übernahm die Leitung des neuen Kommunalen Ordnungsdienstes. Eingestellt wurde zunächst der 35 Jahre alte Toni Dolata, der Erfahrungen als Feldjäger bei der Bundeswehr und anschließend im Sicherheitsdienst der Stadt Aachen gesammelt hat. Mit dem 26 Jahre alten Verwaltungsangestellten Bastian Reiter, der vor wenigen Wochen seine Arbeit aufgenommen hat, ist das Team nun komplett.

Da Teamchef Wolfgang Robertz ohnehin schon im Stellenplan der Stadt aufgelistet war und die Verwaltung bei der Ausstattung mit einem Fahrzeug auf einen vorhandenen Pkw zurückgriff, belaufen sich die Kosten für den Kommunalen Ordnungsdienst auf 95.000 Euro im Jahr.

Das war es wohl mit der Sicherheit: Unbekannte hatten im Jahre 2016 die Kameras im Parkhaus am Bahnhof zerstört, um weiterhin ihr Unwesen treiben zu können. Sie wurden später erneuert. Jetzt sorgt auch der Kommunale Ordnungsdienst hier für mehr Sicherheit. Foto: MHA/Udo Stüßer

Dass zwei zusätzliche Mitarbeiter nicht rund um die Uhr für Sicherheit in der ganzen Stadt sorgen können, ist allen Beteiligten klar. Aber die regelmäßige Präsenz im öffentlichen Raum zeigt Wirkung: „Das Team ist auch an Abenden, in der Nacht und am Wochenende im Einsatz“, sagt Beigeordneter Herbert Brunen und betont die gute Zusammenarbeit mit der Polizei. Denn: „Die Kommune ist nicht für Straftaten zuständig“, sagte er.

Wie wichtig aber der Einsatz des Kommunalen Ordnungsdienstes für die Sicherheit der Stadt ist, verdeutlicht Wolfgang Robertz: „Bei 95 Prozent unserer Anzeigen handelt es sich um Straftaten.“ Die Tatsache, dass die Verschiebung der Aufgaben zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung an Kommunen landesweit vollzogen worden sei, stelle natürlich auch Geilenkirchen vor große Herausforderungen.

„Die Kollegen des KOD sind in einer Doppelstreife zu Fuß oder mit dem Dienstfahrzeug in der Geilenkirchener Innenstadt, aber auch in den Außenorten präsent. In regelmäßigen Abständen erfolgen auch gemeinsame Streifen und Einsätze mit der Landes- und Bundespolizei. Hier kann der KOD auch auf eine Unterstützung durch die hiesige Polizei bauen. Der KOD unterstützt aber auch die Polizei im Rahmen einer Amtshilfe“, betont Robertz und sagt weiter: „Bereits nach kurzer Zeit konnte festgestellt werden, dass durch die Präsenz im öffentlichen Raum sich ein besseres Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung entwickelt hat.“

Als eine große Aufgabe sieht das Team den Jugendschutz an: „Die Überwachung des Jugendschutzes nehmen wir sehr ernst“, sagt Robertz, dem es vor allem um aufklärende Jugendarbeit auf der Straße geht. Angesichts von rund 6000 Schülern in der Stadt trifft man sicherlich auf so manches schwarze Schaf. Dabei geht es überwiegend um Drogen-, Alkohol- oder Nikotinkonsum. Robertz und seine Mitarbeiter suchen bei Missachtung des Jugendschutzgesetzes oder aber auch bei Ordnungswidrigkeiten und Straftaten je nach Sachlage das Gespräch mit den Eltern, mit Schulleitern und Sozialarbeitern. Engen Kontakt haben sie zu ihren Kollegen vom städtischen Jugendamt.

Zum Beginn ihrer Arbeit, so betonen alle Beteiligten, seien sie auf der Straße oft beleidigt und sogar bedroht worden. „Solches Verhalten haben wir sofort zur Anzeige gebracht. Oft mussten wir erkennen, dass die Täter gar nicht aus Geilenkirchen stammen“, sagt Robertz. Derweil hat Dolata festgestellt: „Das Vertrauen wächst. Mittlerweile werden wir sogar respektiert und oft sogar gegrüßt. Auch werden wir auf Probleme hingewiesen.“ Sicherlich, so gestehen sie, sei der Ton im Allgemeinen auf der Straße gegenüber Ordnungshütern rauer geworden. „Wir versuchen, ruhig zu bleiben und im Rahmen der Verhältnismäßigkeit menschlich zu handeln. Denn die Lage kann ganz schnell eskalieren. Wir sind bei den Jugendlichen so eine Mischung von coolen Typen und Respektpersonen“, sagt Dolata. Bei einem großen Teil der Bevölkerung sei der Kommunale Ordnungsdienst auf positive Resonanz gestoßen. „Beispielsweise sind viele Menschen dankbar für unsere Streife im Wurmauenpark.“ Deshalb gilt auch für Daniela Ritzerfeld und Herbert Brunen als zuständiger Dezernatsleiter in der Zukunft: „Präsenz, Präsenz, Präsenz!“