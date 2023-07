Stolpersteine der Erinnerung : Wie die kleine Dina den Nazis entkommen konnte

Das Bild zeigt die kleine Dina Gottschalk 1934 in Geilenkirchen. Foto: Privatarchiv Karl-Heinz Nieren

Geilenkirchen Trotz Flucht aus Geilenkirchen konnten Selma und Alwin Gottschalk den Nazis nicht entkommen. Ihre Tochter überlebte – wegen einer mutigen holländischen Familie.

Die neunjährige Dina schaut die Frau an, die sie ihre Mutter nennt. Viele Ähnlichkeiten erkennt das dunkelhaarige Mädchen nicht. Auch mit ihren blonden Schwestern hat das Kind optisch nicht viel gemein. Dafür gibt es einen Grund. Die Frau ist nicht Dinas Mutter, ihre Schwestern sind nicht ihre Schwestern, die Familie ist nicht ihre leibliche Familie. Das darf aber niemand wissen. Denn um das jüdische Kind vor den Nationalsozialisten zu retten, geben sich die Mitglieder der Familie Bakker zumindest in der Öffentlichkeit als Mutter, Vater und Schwestern der Dina aus. Dinas leibliche Eltern sind nicht mehr am Leben.

Ihr Vater Alwin und ihre Mutter Selma Gottschalk sind kurz zuvor, im Jahr 1943, im Vernichtungslager Sobibor ermordet worden. Ihre Leben wurden ausgelöscht, wie die fast aller Familienmitglieder. Die Nazis machten Dina zur Waise. Sie überlebte dank des lebensgefährlichen Einsatzes des Ehepaars Bakker.

Dinas Vater, Alwin Gottschalk, wurde am 18. Mai 1902 in Bauchem geboren. Er ist gemeinsam mit seinen Schwestern Frieda Ida, Hilde und Flora in dem kleinen Ort vor den Toren Geilenkirchens aufgewachsen. Sein Vater, Wilhelm Gottschalk, war zunächst Viehhändler, später führte er in Bauchem ein Textilgeschäft mit seinem Sohn Alwin. Das spiegelt sich auch im Namen wider: „WiGoSo“ – Wilhelm Gottschalk und Sohn. Einige Jahre später verlegten sie ihr Geschäft in das deutlich größere Geilenkirchener Zentrum, in die heutige Konrad-Adenauer-Straße 156, direkt gegenüber vom Markt, wo heute auch die Stolpersteine für Alwin und Selma Gottschalk liegen.

Das Textilgeschäft „WiGoSo“ – Wilhelm Gottschalk und Sohn – führte Alwin Gottschalk mit seinem Vater Wilhelm, später mit seiner Frau Selma. Foto: Privatarchiv Karl-Heinz Nieren

Selma und Alwin heirateten 1932. Sie übernahmen das Textilgeschäft in Geilenkirchen. Beruflich bildeten die beiden ein gutes Team, denn die zwei Jahre ältere Selma Keyser, wie sie vor ihrer Heirat hieß, kannte sich aus in der Geschäftsführung. Ihr Vater besaß in Hameln ein Konfektions- und Schuhwarengeschäft, in dem sie eine Ausbildung erhalten hatte. Das kam dem „WiGoSo“ zugute. Und auch privat lief es gut für das Paar. Ein Jahr nach der Hochzeit, im Jahr der Machtübernahme der Nationalsozialisten, kam ihre Tochter Dina im Geilenkirchener Krankenhaus zur Welt. Das Kind, das später ohne sie aufwachsen würde.

Alwin Gottschalk mit seinen drei Schwestern Frieda Ida, Hilde und Flora in Bauchem. Foto: Privatarchiv Karl-Heinz Nieren

Menschen jüdischen Glaubens aus Geilenkirchen wurden in den 1930er und 1940er Jahren von den Nationalsozialisten verfolgt und verjagt. Ermordet wurden nachweislich insgesamt 206 Geilenkirchener jüdische Bürgerinnen und Bürger, einschließlich ihrer Ehepartner, Kinder und Enkel. Unter ihnen waren auch die Mitglieder der verschiedenen Familienzweige Gottschalk. Seit dem 18. Jahrhundert lebten sie bereits in Geilenkirchen. Etwa um 1770 sind die ersten Gottschalks – Salomon Gottschalk und seine Ehefrau Judith Jonas – aus Rheinbach bei Bonn nach Hünshoven gekommen. Sechs Generationen verbrachten in den folgenden mehr als eineinhalb Jahrhunderten ihr Leben in Geilenkirchen. Nach 1938 gab es keine Gottschalks mehr in der Stadt.

Ab 1933 beginnen die Nationalsozialisten immer stärker, die jüdische Bevölkerung aus allen Lebensbereichen auszugrenzen, zu bedrohen und zu verfolgen. Selmas Vater muss sein Geschäft in Hameln wegen Boykottmaßnahmen durch den NS-Staat aufgeben. 1937 stirbt Alwins Mutter. Sie ist die letzte Person, die auf dem jüdischen Friedhof in Geilenkirchen beerdigt wird. Allerdings darf der Totengräber der Stadt die Beerdigung nicht übernehmen. Das verbieten die Nazis. Im selben Jahr fliehen Alwin und Selma Gottschalk mit ihrer dann vierjährigen Tochter Dina in die Niederlande in die Nähe von Amsterdam, woher Selmas Vater Salomon Keyser Ende des 19. Jahrhunderts nach Hameln gezogen war.

Die kleine Dina Gottschalk mit ihren Eltern Alwin und Selma. Foto: Privatarchiv Karl-Heinz Nieren

Zunächst sind sie dort sicher. Dann bricht der Zweite Weltkrieg aus. In Deutschland wird Alwins Vater Wilhelm Gottschalk, der zu diesem Zeitpunkt im israelitischen Altersheim in Rheydt wohnte, bereits 1942 Opfer der Nazis. Sie bringen ihn zuerst ins Lager Theresienstadt, danach weiter nach Treblinka, wo er ermordet wird. Alwin Gottschalks Schwestern gelingt die Flucht. Hilde flieht nach Paraguay, wo sie 2012 im Alter von 107 Jahren verstirbt. Frieda Ida und Flora können nach Palästina gelangen. Ihre Nachfahren leben heute in Israel. Anders als sie können Alwin und Selma – trotz ihrer Flucht in die Niederlande – dem Terror der Nazis nicht entkommen. Im Juli 1943 wird das Paar vom Durchgangslager Westerbork aus abtransportiert und in das rund 1000 Kilometer entfernte Vernichtungslager Sobibor gebracht, das die Deutschen 1942 im besetzten Polen errichtet hatten. Direkt nach ihrer Ankunft werden Alwin und Selma Gottschalk dort ermordet.

Ihre mittlerweile neunjährige Tochter Dina können sie vor ihrer Verhaftung einer niederländischen Familie anvertrauen. Die Familie Bakker gibt Dina als ihre eigene Tochter aus. Eine Tat, die nicht ungefährlich ist. Schließlich riskiert die Familie damit ihr Leben. Erst nachdem die Niederlande befreit worden sind, erklären die Bakkers ihren Nachbarn, dass Dina nicht ihre leibliche Tochter ist.

Im April 1946 kam Dina nach Israel und wurde zunächst in einem Kinderheim untergebracht. Sie lebt noch heute mit ihren Töchtern und deren Familien in Israel.