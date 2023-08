Serie: Gegen das Vergessen : Wie die Brüder Baum den Nazi-Terror überlebten

1938, als die zwei Brüder in einen Zug stiegen, um aus Deutschland zu flüchten, war Bernhard (l.) 12 und Otto Baum 11 Jahre alt. Foto: ZVA/MHA

Serie Geilenkirchen Bernhard und Otto Baum bekamen als Kinder den Hass der Nationalsozialisten in der Schule und auf der Straße zu spüren. Die beiden Jungen konnten flüchten. Ihre Eltern hingegen hatten kein Glück.

Als Otto und Bernhard Baum am 2. Februar 1939 von ihrer Mutter zum Aachener Hauptbahnhof gebracht wurden, verstanden sie nicht direkt, was das bedeutet. Erst als sie am Bahnsteig standen, ging den 11- und 12-jährigen Jungen auf, dass sie ohne ihre Mutter in den Zug steigen und ihre Heimat für immer verlassen sollen. Sie fingen heftig an zu weinen, doch ihre Mutter bat sie, damit aufzuhören. Die Zollbeamten sollten sich nicht über jüdische Tränen freuen. Doch Otto weinte weiter. Erst als der Zug hinter der belgischen Grenze war, gelang es Bernhard, seinen jüngeren Bruder zu beruhigen.

Geboren wurden Bernhard und Otto Baum in Geilenkirchen. Ihre Eltern, Leo und Erna Baum, führten dort ein gut gehendes Unternehmen für landwirtschaftliche Produkte, Landmaschinen, Dünger und Futtermittel. Die ersten Jahre ihrer Kindheit verliefen für die beiden Brüder unbeschwert. Die jüdischen Baums lebten in einem Haus in der Nähe des Bahnhofs mit einer christlichen Familie, mit der sie eine Freundschaft verband. Sie feierten sogar gemeinsam die Weihnachts- und Chanukkaabende und beschenkten einander.

Mit der Machtergreifung Hitlers begann für die Familie eine schwere Zeit. Bernhard und Otto wurden in der Schule und auf der Straße von älteren Kindern schikaniert: Schläge, Beschimpfungen und andere Belästigungen waren für sie an der Tagesordnung. Ihr Vater sagte ihnen, sie sollten sich wehren. Da sprach der Soldat aus ihm, denn Leo Baum hatte im Ersten Weltkrieg gedient und war dort mit dem Eisernen Kreuz Erster Klasse ausgezeichnet worden – Erfahrungen, die ihn prägten.

Nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern bekamen den Hass der Nationalsozialisten zu spüren. Durch den Boykott jüdischer Geschäfte verlor die Firma der Baums immer mehr Kunden. Das Paar konnte sich die Mietwohnung in Geilenkirchen nicht mehr leisten. 1936 zog die Familie nach Aachen, wo Leo Baum im Betrieb eines Verwandten Arbeit fand. In der großen Stadt war die Verfolgung für die Kinder Bernhard und Otto erstmal nicht mehr spürbar. Sie begannen, die Stadt zu lieben. Ihr Leben verlief eine Zeit lang normal, denn die Erwachsenen schafften es, die negativen Entwicklungen von den Kindern fernzuhalten. Und die gab es allemal, sodass Leo und Erna Baum ein Visum für die USA beantragten. Im August 1938 bekamen sie die Nachricht vom amerikanischen Konsulat, dass ihr Antrag auf Platz 17.186 stehe. Es mussten also noch mehr als 17.000 Anträge vor ihnen bearbeitet werden.

Dann kam die Reichspogromnacht. Als Leo Baum am Morgen des 10. November 1938 zur Synagoge gehen wollte, kam er schnell zurück und erzählte seiner Familie: „Die Synagoge brennt.“ Kurz darauf kamen Gestapo-Männer zu den Baums und durchsuchten das Haus. Obwohl sie dabei Leos Orden fanden und erkannten, dass er im Ersten Weltkrieg für das Land gekämpft hatte und dafür ausgezeichnet worden war, gab es für ihn keine Sonderbehandlung. Sie brachten ihn wie viele erwachsene jüdische Männer ins Konzentrationslager Buchenwald.

Die Stolpersteine für die Familie Baum liegen in Geilenkirchen in der Sittarder Straße 50. Foto: Karl-Heinz Nieren

Einige Wochen später kam Leo Baum zurück nach Aachen – mit kurz geschorenen Haaren, stinkenden Kleidern und als völlig gebrochener Mann. Man hatte ihn aus Buchenwald mit der Bedingung entlassen, dass er aus Deutschland weggehe und absolutes Stillschweigen über das ihm Geschehene bewahre. Daher floh er nach Belgien.

Zwei Monate später brachte Erna Baum ihre beiden Söhne zum Aachener Hauptbahnhof. Sie fuhren mit dem Kindertransport zuerst nach Lüttich zu ihrem Vater. Etwas später konnte auch Mutter Erna nach Belgien ausreisen und arbeitete zunächst als Köchin und Haushälterin. Die Familie war für kurze Zeit wieder vereint und zog einige Monate später nach Brüssel.

Viele Menschen jüdischen Glaubens aus Geilenkirchen wurden in den 1930er und 1940er Jahren von den Nationalsozialisten verfolgt und verjagt. Ermordet wurden nachweislich insgesamt 206 Geilenkirchener jüdische Bürgerinnen und Bürger, einschließlich ihrer Ehepartner, Kinder und Enkel. Unter ihnen waren auch die Mitglieder der verschiedenen Familienzweige Baum. Seit dem 18. Jahrhundert lebten sie bereits in Geilenkirchen.

Am 1. September 2014 trug sich Meir (Otto) Baum ins Goldene Buch der Stadt Geilenkirchen ein. Foto: Karl-Heinz Nieren

Auch Leo und Erna Baum wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Als Deutschland am 10. Mai 1940 Belgien überfiel, verhafteten die belgischen Behörden alle deutschen Flüchtlinge und schoben sie nach Frankreich ab. Frauen und Kinder durften vorerst in Belgien bleiben. Leo Baum landete im Internierungslager St. Cyprien in Südfrankreich. Als Erna den Ort erfuhr, floh sie im Oktober 1941 mit den Kindern nach Marseille, um näher bei ihrem Mann zu sein. Dann wurde die gesamte Familie in das Lager Les Milles gebracht.

Bernhard Baum, der sich heute Issachar Ilan nennt, besuchte ebenfalls im Jahr 2014 Geilenkirchen und trug sich bei dieser Gelegenheit ins Goldene Buch der Stadt ein. Foto: Karl-Heinz Nieren

1942 gelang es der Organisation „Œuvre de Secours Aux Enfants“ (OSE), die beiden Brüder in Obhut zu nehmen. Am 10. August 1942 verabschiedeten sich Bernhard und Otto von ihren Eltern. Kurz darauf wurden Leo und Erna Baum in Viehwagen nach Drancy bei Paris gebracht, um von dort am 14. August mit circa 1000 anderen Juden nach Auschwitz deportiert zu werden. Dort wurden sie sofort ermordet.

Otto wurde von der Hilfsorganisation über die Schweizer Grenze geschmuggelt. Bernhard, der wegen seines Alters mehrmals von Schweizer Zollbeamten zurückgewiesen wurde, konnte sich auf eigene Faust in die Schweiz durchschlagen. Er begann dort eine Konditorlehre.

Anfang September 1945 kamen beide im damaligen Palästina an. Otto nannte sich nun Meir, so sein jüdischer Name bei der Beschneidung. Aus Bernhard wurde Issachar, ebenfalls der Name seiner Beschneidung, und er änderte seinen Familiennamen in Ilan, das hebräische Wort für Baum. Am 1. November 2022 verstarb Meir Baum. Issachar Ilan feiert mit seiner Frau Tirzah am 24. Dezember 2023 ihren 77. Hochzeitstag. Kinder, Enkel und Urenkel der Brüder Baum leben heute in Israel.