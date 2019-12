Kostenpflichtiger Inhalt: Kassenbonpflicht ab 2020 : Dem Einzelhandel droht die Zettelflut

Für Thomas Busch und seine Metzgerei bedeutet das neue Kassengesetz zusätzliche Kosten von mehr als 30.000 Euro für die Umrüstung und Neuanschaffung seiner Kassenwaagensysteme. Foto: Anke Capellmann

Geilenkirchen Ein Brötchen beim Bäcker oder ein Bier am Kiosk – künftig soll es dazu immer einen Kassenbon geben. Der Grund ist die neue Kassensicherungsverordnung, die ab dem 1. Januar in Kraft tritt. Aber die Regelung stößt auch in der Region auf Kritik.