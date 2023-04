Übung der Rettungshundestaffel : Stanley sucht in Trümmern nach „Vermissten“

Die Trainer der Johanniter Rettungshundestaffel schickten ihre Hunde auf die Suche nach einem Vermissten. Foto: Dettmar Fischer

Geilenkirchen Wo in Geilenkirchen momentan das alte Kreissparkassen-Gebäude abgerissen wird, sieht es aus wie nach einer sehr schweren Explosion. Ein perfektes Übungsgelände, das sich die Johanniter zunutze machten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dettmar Fischer

Erfahrung setzt sich durch. Dies trifft auch bei Rettungshunden zu. Den Beweis lieferte Stanley, ein Australian Shepherd, am Samstag in den Trümmern der Kreissparkasse in Geilenkirchen. Glücklicherweise handelte es sich bei Stanleys Einsatz nur um eine Übung der Johanniter-Rettungshundestaffel, deren „bestes Pferd im Stall“ der zehnjährige Stanley ist. Stanley gelang sogar das Kunststück, seine erfahrene Trainerin Sarah Heibges zu verblüffen.

Das Trümmergrundstück, auf dem Stanley und seine Kollegen von der Hundestaffel dank der Kreissparkasse Heinsberg den Notfall proben konnten, hätte sich Norbert Schmahl, Leiter der Rettungshundestaffel des Johanniter Regionalverbands Aachen, Düren, Heinsberg, nicht besser erträumen können. Die Firma Frauenrath ist mittlerweile mit dem Abbruch des alten Kreissparkassen-Gebäudes an der Konrad-Adenauer-Straße im Zentrum von Geilenkirchen, das einem Neubau weicht, so weit vorangekommen, dass es dort ähnlich aussieht wie nach einer sehr schweren Explosion. Verbogene Stahlträger, wenige Mauern, die sich noch gerade so aufrecht halten können und ein teilweise offen gelegtes Kellergeschoss mit zahlreichen halb verschütteten, höhlenartigen Räumen bieten ideale Voraussetzungen für das „Versteckspielen“.

Staffelleiter Norbert Schmahl weiß aus der langjährigen Erfahrung mit seinem eigenen Rettungshund Snickers, dass die Hunde durchaus unterscheiden können, ob es los geht zu einer Übung oder zu einem realen Rettungseinsatz. „Wenn wir zu einem Einsatz aufbrechen, spürt der Hund sofort meine eigene Anspannung“, sagt Schmahl. Sein Hund Snickers – warum so viele Hunde in der Staffel nach Süßigkeiten benannt sind, Cookie heißt beispielsweise einer, ein anderer Krümel, erklärt sich daher, dass alle Hunde privat gehalten werden und wohl nicht nur Norbert Schmahl eine Vorliebe für Süßes hat – also Snickers ist inzwischen elfeinhalb Jahre alt und durfte bei der Übung auf den KSK-Trümmern zuschauen. „Die Hunde leisten ihre Arbeit für uns“, sagt Schmahl, „und daher müssen wir auch schauen, dass sie rechtzeitig in Rente gehen können.“ Snickers bevorzugt übrigens Leberwurst statt Süßem als Belohnung. Motivationsfähigkeit, Lauffreude, ein lebhafter Spieltrieb und ein gefestigtes Wesen, das auch mal Frust abkann, zeichnen einen Rettungshund aus.

Charly folgte seiner Spürnase durch die Trümmerlandschaft. Foto: Dettmar Fischer

Bevor der alte Stanley, der Maradona auf dem Trümmerfeld, an der Reihe war, durften zunächst die fünf Jahre alten Hunde Lu und Charly die in zwei Johanniter-Kleinbussen verstauten Zwinger verlassen, um auf dem Gelände nach zwei „vermissten“ Personen zu suchen. Ziel der Übung wie des Einsatzes ist es, in möglichst kurzer Zeit lebende Verschüttete zu finden. Dass die Hunde zwischen lebenden und toten Menschen unterscheiden können, dafür haben die beiden Cheftrainerinnen der Johanniter, Nicole Dobelmann und Sarah Heibges, in der rund zweijährigen Ausbildungszeit der Hunde gesorgt.

Von den elf Hunden der Staffel, von denen drei aus dem Tierheim zur Rettungshundestaffel gelangten, sind fünf nicht nur für die Rettung in der Fläche sondern auch für Einsätze in Trümmern ausgebildet. Allein über den Geruch nähern sich die Rettungshunde dem Verschütteten. Lu machte sich zuerst auf die Suche nach den beiden „Vermissten“, die man daran erkennt, dass sie sich eine Isomatte unter den Arm klemmen, falls die Suche mal länger dauern sollte.

Eine „Vermisste“ schaute kurz aus ihrem Versteck (unten links) heraus, bevor der nächste Rettungshund sich auf die Suche nach ihr begab. Foto: Dettmar Fischer

Alle drei Hunde orteten zuerst die Person, die sich in der Nähe der Konrad-Adenauer-Straße in einem gerade noch als Gebäudeteil zu erkennenden Trümmerhaufen verborgen hielt. Ein lautes, richtungsweisendes Bellen der Hunde zeigte an, wo die Verschüttete lag. Die zweite Person war in einem schwer zugänglichen, dunklen Hohlraum auf Kellerniveau gut verborgen. Lu fand diese Person nach längerem Suchen. Charly tat sich deutlich schwerer, allerdings hatten die Trainerinnen inzwischen auch einen Zugang versperrt, den Lu noch hatte nehmen können. Charly lief hierhin, lief dorthin, erschnüffelte verschiedene „Geruchspools“ – die Trainerinnen fassten sich in Geduld.

Dann der entscheidende Moment: Der gefrustete Charly baute Druck ab, indem er ausgiebig gegen einen Pfeiler pinkelte. Danach ging es schnell. Er kletterte in den Trümmerschacht, in den er zuvor schon kurz hinein geschaut hatte und wagte sich dieses Mal die entscheidenden anderthalb Meter weiter ins Dunkel vor, um die Person zu erreichen. Als Belohnung bekommen die Hunde von der gefundenen Person einen Beutel mit einem Leckerli zugesteckt.

Der alte Stanley hatte bei der Übung der Rettungshundestaffel des Johanniter Regionalverbands Aachen, Düren, Heinsberg in den Trümmern der Kreissparkasse in Geilenkirchen seinen großen Auftritt. Foto: Dettmar Fischer

Schließlich hatte Stanley seinen großen Auftritt. Die erste Person war schnell gefunden. Leckerli-Beutel einkassieren und zu Frauchen bringen, die den Beutel öffnete. Nach den Problemen, die Charly mit dem erschwerten Zugang zur zweiten Person gehabt hatte, machten sich alle Zuschauer auf eine längere Wartezeit gefasst. Doch weit gefehlt. Stanley lief schnurstracks in einem weiten Bogen über das Grundstück in einen entfernten Gebäudeteil der Sparkasse und fand von dort einen Zugang zum Vermissten. Nach einem lauten Ich-hab-ihn-Gebell tauchte Stanley kurz darauf alle überraschend mit dem Leckerli-Beutel im Maul im ersten Stockwerk auf.