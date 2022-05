Schändung des jüdischen Friedhofs : Staatsschützer stellt Angeklagte als stramme Rechtsextremisten dar

Die Angeklagten seien eindeutig Rechtsextremisten. Das geht aus der Aussage eines Beamten des Staatsschutzes hervor, der als Zeuge vor dem Amtsgericht Geilenkirchen auftrat. Foto: Michael Klarmann

Geilenkirchen Im Prozess nach der Schändung des jüdischen Friedhofs in Geilenkirchen belastet ein Staatsschützer die Angeklagten schwer. Verbindungen auch zum Anschlag auf Grünen-Büro in Heinsberg und in die Kinderporno-Szene.