Fußball-Mittelrheinliga : Hommelsheim mit dem Schuss ins Teverener Glück

Nicas Hommelsheim setzt nach seinem 2:1-Siegtreffer zum Knierutscher an. Foto: MHA/Nick Förster

Teveren Fußball-Mittelrheinligist Germania Teveren gewinnt in letzter Minute gegen Glesch-Paffendorf und bleibt vorerst Tabellenführer. Joker Niclas Hommelsheim entscheidet das Spiel im Alleingang.

„Hommels on fire“ hallt es an diesem Freitagabend aus der Kabine von Germania Teveren. Die Gastgeber hatten kurz zuvor in letzter Minute mit 2:1 gegen BCV Glesch-Paffendorf gewonnen. Ebenjener Hommels, mit ganzem Namen Niclas Hommelsheim, wurde in der 50. Minute eingewechselt und entscheid das Spiel mit seinem Doppelpack im Alleingang. „Ich glaube, das war mein erster Ballkontakt, das ist natürlich überragend“, sagt zu seinem 1:1 in der 51. Minute.

Dabei startete das Spiel für Teveren ungünstig. Bereits in der 12. Minute erzielte Glesch die 1:0-Führung – oder besser gesagt Teveren. Eine Hereingabe von Koray Örgün verlängerte Enrico Roebner unfreiwillig ins eigene Tor. Doch bereits vor und auch nach dem Tor zeigte der Gast aus Bergheim keinerlei Anzeichen, die Initiative in diesem Spiel zu übernehmen.

Glesch stand tief und überließ Teveren den Ball. Zum Glück der Gastgeber konnten die Hausherren wenig damit anfangen. Die langen Bälle auf die Außen wurden entweder schlecht verarbeitet oder gut weg verteidigt. „In der ersten Hälfte taten wir uns schwer, wir kamen nicht gut durch, gehen dann auch verdient in Rückstand. In der 2. Hälfte wollten wir mehr durch die Mitte kommen“, sagt Teveren-Trainer Rob Hutting.

Kapitän Tobias Wilhem hat die Abwehrreihe hinten zusammengehalten. Foto: MHA/Nick Förster

Das hat dann auch geklappt. Der Ball vor dem 1:1 wurde von Glesch nicht geklärt und landete dann vor den Füßen von Hommelsheim. Sein Schuss aus mittlerer Position vor dem Strafraum drehte sich unhaltbar ins linke Eck. Auch das

„Das wichtigste heute war, dass wir kämpferisch eine Schippe draufgelegt haben. Ich denke, das war am Ende dann auch der entscheidende Punkt“, lautet die Bilanz von Hutting. Denn auch die Glescher hatten zum Ende noch einige Chancen, um den Sieg in den Rhein-Erft-Kreis zu holen. Doch Hommelsheim erlöste die gut 150 Zuschauer in der 92. Minute und versenkte den Ball von links im langen Eck.

Ob der Trainer nächste Woche Sonntag gegen Freialdenhoven noch am Doppeltorschützen vorbeikommt? „Das muss der Trainer entscheiden, jetzt heißt es erstmal im Training weiter Gas geben und dann mal schauen, wie das am Sonntag aussieht. Am meisten freue ich mich jetzt über den Sieg“, sagt Homelsheim.

Vielleicht fährt Teveren auch noch als Tabellenführer zur Borussia aus Freialdenhoven.

Teveren: Aretz, Wilhelm, Hetterle, Roebner (70. Schiffgens), Pacolli, Franck (50. Hommelsheim), Czichi, Baczewski, Akrivos, Malekzadeh (64. Kiambeli), Tafa (93. Nießen)