Verlängerte Öffnungszeiten der Basis : Später Fluglärm über Geilenkirchen

Geilenkirchen Eigentlich schließt die NATO-Basis um 22 Uhr. Warum es Dienstag und Donnerstag auch noch nach 22 Uhr zu Landungen kommen kann.

Am Dienstag, 28. März und am Donnerstag, 30. März wird es auf dem NATO-Flugplatz Geilenkirchen zu späteren Landungen kommen. „Die Besatzungen der E-3A AWACS-Flugzeuge der NATO führt Operator-Training mit Kampfflugzeugen in Norddeutschland aus“, begründet die Presseabteilung der Nato. „Aufgrund dieser Schulung werden die Flugzeuge später als üblich landen, weshalb der NATO-Flugplatz an diesen beiden Tagen bis 23 Uhr geöffnet bleibt.“