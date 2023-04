Geilenkirchen sperrt Trampelpfad : Sicherheit der Kita hat Vorrang

Mariele Münstermann ärgert sich über den verschlossenen Pfad, der direkt zur Wurm führt. Foto: medienhaus aachen/Udo Stüßer

Geilenkirchen Viele Jahre nutzten Spaziergänger einen Trampelpfad auf ihrem Weg zur Wurm. Doch diese Abkürzung wurde wegen einer neuen Kita gesperrt. Die Anwohner sind verärgert.

Seit 1987 lebt Mariele Münstermann mit ihrem Mann Werner in der Ludwig-Richter-Straße in Geilenkirchen. Seit jeher liebt das Ehepaar Spaziergänge durch das Wurmtal. Von der Ludwig-Richter-Straße aus ist es nicht weit bis zu dem kleinen Fluss. Jedoch ist Mariele Münstermann mittlerweile 78 Jahre alt, ihr Mann 79 Jahre. Und so sind sie froh, dass sie die Wurm in wenigen Minuten erreichen, um dann Richtung Schloss Trips und zurück zu spazieren.

Jedoch: schnell an der Wurm sein gehört der Vergangenheit an. „Bisher sind wir ebenso wie die anderen Anwohner der Ludwig-Richter-Straße über den Heinrich-Zille-Weg zur Martin-Heyden-Straße gegangen, haben diese überquert und sind dann über einen Trampelpfad zur Wurm gegangen“, sagt Mariele Münstermann. Die Zeiten jedoch sind vorbei. Der Weg ist verschlossen.

Nachdem die Stadt die neue Kindertagesstätte direkt neben der Realschule gebaut hat, hat sie den danebenliegenden Trampelpfad zwischen Kita und Tennisanlage abgesperrt. Der Eingang zum Kita-Gelände ist bereits mit einem Tor gesichert, der dahinterliegende Trampelpfad ist ebenfalls abgesperrt. Hier ist zur Verärgerung der Anwohner für Fußgänger kein Durchkommen mehr. Waren die Anlieger des Wohnviertels früher in zwei Minuten an der Wurm, so müssen sie nun zuerst an Kita und Realschule vorbei, um dann zur Wurm zu gelangen. 15 Minuten brauchen sie nun bis zur Wurm, sagt Mariele Münstermann. So mancher Senior habe dann schon die Kraft für einen Spaziergang bis Burg Trips verlassen.