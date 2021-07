Einsatz der Feuerwehr : Schreckmoment inmitten des Hochwassers

Geilenkirchen Beim Hochwassereinsatz in Geilenkirchen gerät eine Drehleiter ins Schlingern und rammt Granitblöcke. Der Schaden am Fahrzeug ist enorm.

Passiert ist Folgendes: Während das Wasser am Donnerstag noch teilweise meterhoch in der Geilenkirchener Innenstadt steht, wird die Feuerwehr zu zwei Feuermeldungen und zwei Fällen von Gasaustritt gleichzeitig gerufen. „Das Drehleiterfahrzeug war auf dem Weg zu einem gemeldeten Wohnungsbrand, bei dem zwei Menschenleben in Gefahr waren. Der Einsatz hatte deshalb höchste Priorität, und man risikiert schon einmal mehr“, erklärt Frank Büßelberg und fügt hinzu, dass es natürlich trotzdem Regeln gebe, was Fahrweise und Geschwindigkeit von Rettungsfahrzeugen anbelangt. „Denn wenn wir gar nicht ankommen, können wir natürlich auch niemandem mehr helfen.“ Das Drehleiterfahrzeug kommt mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit aus Richtung der Rettungswache die Herzog-Wilhelm-Straße in Richtung Markt herunter. Auf Höhe des Gelo-Carrees verliert es im hoch stehenden Wasser die Spur und gerät ins Schlingern. Büßelberg: „Die Ursache kennen wir noch nicht. Ein im Wasser liegender Gegenstand oder ein aufgespülter Kanaldeckel könnten es gewesen sein. Aber wir wissen es nicht.“ Der Fahrer verliert offensichtlich die Kontrolle, und das Rettungsfahrzeug rammt mit der rechten hinteren Seite einen der Granitblöcke kurz hinter der Wurmbrücke. Danach fährt es – nicht mehr manövrierfähig - noch weiter bis zum Kreisverkehr am Markt, wo es dem Fahrer schließlich gelingt, das Drehleiterfahrzeug zum Stehen zu bringen.