Kostenpflichtiger Inhalt: Nach einer Welle der Kritik : Pfarrer Norbert Kaluza will Immendorf verlassen

Die Pfarre von Immendorf wird ebenso wie die Pfarreien Würm, Kraudorf und Lindern mit insgesamt 4000 Katholiken von Norbert Kaluza geleitet (Symbolbild). Foto: dpa/Ronny Hartmann

Geilenkirchen Eine überraschende Nachricht gab es in der Sonntagsmesse in der Pfarrkirche Immendorf. Der in die Kritik geratene Pfarrer Norbert Kaluza teilte mit, dass er den Bischof gebeten hat, ihn von seinen Pflichten in Immendorf zu entbinden.